Após 10 dias, morador de Apucarana ferido com explosão de celular segue em estado grave

O morador de Apucarana, de 39 anos, que sofreu graves queimaduras após um celular explodir enquanto o aparelho carregava na tomada continua internado no Hospital Universitário (HU) de Londrina após passar por um processo cirúrgico. Segundo informações repassadas pela assessoria da unidade hospitalar nesta quinta-feira (27), o estado da vítima ainda é considerado grave.

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O acidente aconteceu na residência onde a vítima mora, na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis, no último dia 17. O homem utilizava o aparelho conectado à rede elétrica quando houve um princípio de incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas do paciente e a cama em que ele estava.

A situação só não tomou proporções maiores devido à intervenção rápida de um vizinho. O segurança Francisco Marcílio Batista, que estava no quintal ao lado, ouviu os gritos de socorro, visualizou as labaredas pela janela e utilizou uma mangueira de jardim para apagar o fogo no corpo da vítima e conter o foco no quarto, evitando que as chamas chegassem ao forro de madeira.

Após a ação do vizinho, o socorro especializado chegou ao local. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que enviou dois caminhões de resgate para garantir o controle total do cenário. Os socorristas realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem inicialmente ao Hospital da Providência, em Apucarana.



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Contudo, devido à extensão e à severidade das lesões, ele precisou ser transferido ainda na segunda-feira para o centro de referência em queimados do HU de Londrina, onde a equipe médica segue monitorando o caso de forma ininterrupta.

