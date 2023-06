Após 10 anos, Apucarana anuncia retorno da Gauchopp

A Gauchopp – tradicional festa que compõe o calendário de eventos oficiais de Apucarana – estará de volta em outubro deste ano. A retomada da festividade, após 10 anos, foi comunicada nesta quinta-feira (01/06) ao prefeito Júnior da Femac pelo empresário Norberto Ribeiro. Em sua 16ª edição, a programação será desenvolvida nos dias 7 e 8 de outubro no Kawaii Eventos, localizado na PR-170 (Contorno Norte).

Segundo lembrou Ribeiro, a Gauchopp era uma realização do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Mate Amargo, que está inativo. “Fui membro do centro de tradições por 24 anos. A Gauchopp sempre foi uma satisfação, proporcionou alegria, diversão para muitas pessoas, levando o nome de Apucarana para longe e agora, com ajuda de outros ex-membros do CTG, estamos trabalhando na reativação do evento”, explicou o empresário.

Manifestando contentamento com o retorno da Gauchopp, o prefeito Júnior da Femac destacou que a Prefeitura de Apucarana será apoiadora do evento. “Uma alegria muito grande receber esta notícia. A Gauchopp faz parte do espírito da nossa cidade e a administração municipal está à disposição para apoiar em tudo que estiver dentro da legalidade”, acentuou o prefeito, lembrando que a festividade faz parte do calendário oficial de eventos municipais desde o ano de 2.009 (Lei Municipal nº 137/09).

Coordenador-geral da 16ª Gauchopp de Apucarana, Norberto Ribeiro conta que a partir de agora o grupo inicia a definição da programação. “Estamos em fase final de negociação com duas cervejarias artesanais de Apucarana, e devemos fechar com outra, de marca nacional. Além disto, no domingo, teremos o almoço com a tradicional costela-assada”, comenta.



A programação de apoio, salienta o empresário, deverá contar ainda com “a corrida do chopp”, que seria uma prova pedestre, desfile com caminhão pelas ruas centrais ao estilo “Octoberfest”, entre outras atrações a serem definidas.

Parceria – Interessados em saber mais sobre a retomada da Gauchopp Apucarana e em estabelecer parcerias podem entrar em contato com o coordenador-geral, Norberto Ribeiro, pelos telefones 99647-7115/99974-2632.

