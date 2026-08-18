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Apontado como líder de esquema de furtos de iPhones em Apucarana é preso

Investigado entrava em contato com vendedores e enviava comparsas para furtar os aparelhos; polícia relaciona o grupo a pelo menos 13 casos

Escrito por Da Redação
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Apontado como líder de esquema de furtos de iPhones em Apucarana é preso
Autor 17ª Subdivisão Policial, em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (18), o suspeito de liderar um esquema de furtos de iPhones em Apucarana (PR). Durante a ação, conduzida pela 17ª Subdivisão Policial (SDP), também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o homem, apontado como o principal articulador de pelo menos 13 crimes com o mesmo modo de operação desde outubro do ano passado.

-LEIA MAIS: Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas por roubo de R$ 60 mil em Apucarana

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As investigações, conduzidas pelo Setor de Furtos e Roubos, revelaram que o suspeito entrava em contato com vítimas que anunciavam a venda de aparelhos novos ou recém-formatados na internet. Após demonstrar interesse e marcar um encontro para avaliar o produto, ele enviava comparsas para se passarem pelos compradores. No momento em que os falsos clientes pegavam o celular nas mãos, eles fugiam, normalmente em direção a áreas de mata ou trilhos de trem, com o objetivo de dificultar a perseguição e a identificação.

O homem detido nesta terça-feira já havia sido denunciado anteriormente por crimes semelhantes. De acordo com a polícia, após a primeira autuação, ele aperfeiçoou sua estratégia, deixando de atuar na linha de frente para apenas coordenar as abordagens às vítimas, recrutar os executores e administrar os lucros gerados pela venda dos aparelhos furtados.

A atual ofensiva tem ligação direta com uma operação realizada há alguns meses, que resultou na prisão de um dos principais parceiros do investigado. Naquela ocasião, as autoridades detiveram o homem que atuava justamente como o executor material dos furtos, o que ajudou a fechar o cerco contra a liderança do grupo.

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Com a prisão preventiva do articulador, a Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa e rastrear o destino dos telefones subtraídos. As autoridades aproveitam para orientar a população a adotar precauções redobradas ao anunciar eletrônicos para venda, evitando marcar encontros em locais isolados, entregando o aparelho nas mãos de desconhecidos sem garantias ou prosseguindo com negociações que apresentem comportamentos atípicos.


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