Apoiadores de Lula e Bolsonaro reforçam mobilização em Apucarana

Militantes de Bolsonaro e Lula estão mobilizados em Apucarana

Os apoiadores dos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão mobilizados em Apucarana e prometem manter a busca por votos até o último prazo. O segundo turno das eleições de 2022 ocorre neste domingo (30). Eleitores e candidatos podem fazer campanha até sábado (29). O uso de carros de som para propaganda eleitoral, por exemplo, é permitido até as 22h da véspera, assim como a data também marca o último dia para a distribuição de material gráfico (como adesivos e santinhos) e para a realização de caminhadas ou carreatas.

Os eleitores de Jair Bolsonaro estão intensificando nesta semana os “adesivaços” na Praça Rui Barbosa. Segundo uma das lideranças da campanha do presidente em Apucarana, André Romagnoli, o clima é de otimismo para domingo. “Desde quarta-feira, estamos colocando adesivos após às 18 horas na Praça Rui Barbosa. A receptividade do eleitorado do município é muito positiva”, afirma.

Segundo ele, o trabalho prosseguirá até sábado, quando está previsto um ato público a partir das 15 horas no centro em defesa da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Romagnoli afirma que o objetivo é melhorar o desempenho do candidato do PL em Apucarana. No primeiro turno, Bolsonaro venceu com 63,22% dos votos válidos. “Queremos passar de 70% agora no segundo turno”, diz.

Segundo ele, a situação do presidente é consolidada no Sul. Por isso, ele acredita que a virada vai acontecer principalmente nos estados do Sudeste. Romagnoli defende o atual governo e afirma que os resultados mostram melhoria na vida da população. “O mundo inteiro sofreu com a pandemia de covid-19, mas o Brasil conseguiu ter a melhor recuperação econômica do G20 (grupo reúne representantes de países desenvolvidos e países em desenvolvimento)”, defende, citando ainda a redução do desemprego e a queda na taxa de homicídios no país.

Os militantes do PT também estão na rua buscando reduzir a diferença registrada no primeiro turno em Apucarana, quando Lula obteve 28,09% dos votos válidos na cidade. O deputado estadual reeleito Arilson Chiorato coordena a campanha do ex-presidente no Paraná e está com uma agenda intensa nos últimos dias em vários municípios do Noroeste e Norte do Paraná.



“Estamos muito otimistas. A nossa meta é que Lula chegue a 45% dos votos válidos no Paraná neste domingo”, afirma o deputado estadual. No primeiro turno, o petista fez 35,9% dos votos no Estado contra 55,2% de Bolsonaro.

Em Apucarana, a mobilização também é intensa dos petistas. Nesta quinta-feira (27) à noite, dia do aniversário de Lula (ele completa 77 anos), uma festa foi organizada pelos militantes em um bar na Rua Ouro Branco. Nesta sexta-feira (28), está previsto um "adesivaço" nos bairros e no sábado (29) vai ocorrer um “bandeiraço” na Praça Rui Barbosa e na região do Terminal Urbano na parte da manhã, com encerramento da campanha com uma caminhada no Núcleo Marcos Freire, no Residencial Fariz Gebrim e outros bairros, com a presença do deputado.

Arilson mostra confiança na vitória do petista no domingo, confirmando os resultados das últimas pesquisas. O deputado criticou os recentes ataques de Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas observou que o presidente mantém essa postura de atacar as instituições do país "desde 1º de janeiro de 2019", quando assumiu a Presidência.

ARAPONGAS

Em Arapongas, os apoiadores de Jair Bolsonaro vão realizar uma grande carreata no sábado, com início às 10 horas, saindo da Avenida Siriema. O prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) é um dos principais nomes da campanha do presidente no município.

“Queremos alcançar 82% dos votos válidos para Bolsonaro no segundo turno em Arapongas, assim como conseguimos para o governador Ratinho Junior”, diz Onofre. No primeiro turno, Bolsonaro fez 70,35% dos votos no município.

