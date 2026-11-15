Aplicativos impulsionam trabalho de motoboys em Apucarana; associação une profissionais







A popularização dos aplicativos de entrega disparou o número de motociclistas trabalhando com delivery em Apucarana (PR). A atividade, que atrai profissionais em tempo integral e pessoas em busca de renda extra no período noturno, pode render até R$ 5 mil mensais brutos, mas esbarra em desafios diários, como o preconceito, a infraestrutura das vias e os altos custos de manutenção dos veículos.

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Para organizar a categoria, foi criada há cerca de três anos a Associação dos Motoboys de Apucarana e Região (Adma), que hoje conta com 127 membros associados. O presidente da entidade, Daniel Braz, de 41 anos, conhecido como Gordão, estima que o número total de trabalhadores na cidade seja bem maior, impulsionado pelas novas tecnologias. "Eu não sei te precisar bem, mas eu estou trabalhando para um pessoal aí e a gente estava fazendo um cadastro desse novo aplicativo que chegou na cidade. Pelo que eu vi ali, tem mais de 300 e poucas pessoas nesse cadastro", revela.

Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

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Gordão explica que os motoboys costumam se concentrar em pontos estratégicos de Apucarana aguardando os chamados para otimizar o tempo. "A gente está aqui na Praça do Redondo, do lado do ponto de táxi. Esse ponto aqui para acho que umas 100 pessoas ao longo do dia. Sem contar nos outros lugares da cidade, que é no caso do Yellowstone. A gente fica mais focado onde sai mais demandas", detalha o presidente.





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Embora o faturamento bruto possa chegar a R$ 5 mil em meses de grande movimento, a liderança da Adma ressalta que os custos operacionais da profissão são pesados. "A gente gasta muito pneu e relação, que dependendo do que você corre, de três em três meses tem que trocar. Óleo mesmo é no máximo uma semana. Sem contar uma hora que você sai, fura um pneu, que estraga a moto, que você tem que pagar guincho e tudo isso mais", pontua Braz.

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As chuvas aumentam significativamente a demanda por pedidos, tornando o trabalho mais rentável, mas também elevam os riscos de acidentes e danos às motocicletas devido aos buracos escondidos. O entregador Lucas Altieres da Silva, de 37 anos, que trabalha no setor há duas décadas, confirma os perigos enfrentados nas ruas. "Nós estamos aí no dia a dia correndo, tendo risco, tendo tudo. Hoje que choveu tem bem mais entregas", afirma.

A profissão também vem ganhando força entre o público feminino. Lucas é casado com Ingrid Naiara Alves Ferreira, de 28 anos, que se destaca no segmento por ser mulher atuando diariamente no trânsito apucaranense. Além de trabalhar exclusivamente com entregas há seis anos, ela faz parte da diretoria da Adma. Questionada sobre a rotina e o ambiente de trabalho sendo mulher, ela garante ser uma atividade promissora. "Para mim é tranquilo. Tem muito o que crescer ainda", avalia a entregadora.





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Ingrid e Lucas estão no trecho fazendo entregas e corridas diariamente por toda a cidade - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Ingrid e Lucas estão no trecho fazendo entregas e corridas diariamente por toda a cidade - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Além da infraestrutura urbana e da inserção feminina, a categoria luta por mais segurança e respeito por parte da sociedade. Braz relata que os profissionais ainda sofrem com a marginalização. "Muitas vezes a gente, motoboy, é visto com maus olhos. Porque muitas vezes tem aquele cara que usa da moto para estar praticando crimes, entorpecentes ou assaltando. O primeiro passo que a gente deu foi criar essa associação e vir separar o joio do trigo, que é aqueles trabalhadores que trabalham honestamente para levar o pão de cada dia à sua família", desabafa.





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Para agilizar o trabalho e garantir mais segurança no dia a dia, a Adma pede a colaboração da população local. A orientação dos entregadores é que os pagamentos sejam feitos preferencialmente de forma online, por aplicativo ou Pix, e que os clientes desçam até o portão ou portaria dos prédios para receber os pedidos, evitando a exposição e a espera excessiva do motoboy na rua debaixo de chuva.