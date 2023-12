Aplicativo do estacionamento rotativo começa a funcionar em março

O Estacione Legal é um aplicativo nacional que será utilizado no município para ativar o cartão eletrônico de estacionamento rotativo

Motoristas que estacionarem nas ruas de Apucarana, no norte do Paraná, a partir de março de 2024 poderão pagar o tempo utilizado na Zona Azul por meio de um aplicativo de celular. O Estacione Legal é um aplicativo nacional que será utilizado no município para ativar o cartão eletrônico de estacionamento rotativo. O aplicativo já está disponível para download gratuito.

“A pessoa que desejar já pode baixar o aplicativo na loja de aplicativos de seu smartphone e fazer o cadastro, familiarizando-se com as funcionalidades. Trata-se de uma tecnologia de uso nacional que já é empregada em nossa região por Londrina, Maringá e Cambé”, explica o superintendente de Trânsito do Instituto de Desenvolvimento e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes.

O aplicativo foi criado para agilizar e facilitar o pagamento do estacionamento em vias públicas. Para começar a usar, o motorista deve cadastrar seus dados pessoais e do veículo, comprar os créditos e indicar a forma de pagamento. Ao estacionar, deve indicar a quantidade de tempo que ocupará a vaga.

Segundo Carlos Mendes, não será necessário indicar a rua onde o carro está estacionado. “Um veículo com uma câmera ficará circulando pela área central e, dessa forma, conseguirá identificar se o carro realizou o pagamento pelo aplicativo. Caso o veículo não seja identificado com o pagamento, a informação será repassada para o agente de trânsito, que irá até o local conferir se o motorista optou pelo talão físico para efetuar o pagamento”, explicou Mendes.

Mesmo com o aplicativo, os talões físicos de papel continuarão funcionando e os atuais pontos de venda vão continuar vendendo créditos.

