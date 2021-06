Aplicativo ajuda trabalhador a buscar vagas de emprego

Continua após publicidade

O Sine Fácil, disponibilizado nesta semana na Agência do Trabalhador de Apucarana, é mais uma ferramenta na busca de emprego. O aplicativo pode ser acessado pelo celular ou tablet, permitindo que o candidato possa pesquisar e concorrer a vagas de trabalho através da plataforma.

O prefeito Junior da Femac ressalta que o aplicativo vai agilizar a busca por um emprego, evitando também aglomerações. “Agora, a pessoa não precisa mais ir até a Agência do Trabalhador para saber da vaga ou para receber a carta de apresentação. Tudo isso pode ser resolvido através do aplicativo, o que vai contribuir em muito especialmente neste momento de pandemia”, frisa Junior da Femac.

Conforme Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play (aparelho Android) ou App Store (aparelho Apple). “Através do aplicativo o trabalhador, a qualquer momento, pode pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema. Por enquanto, a plataforma está liberada para os trabalhadores e, em breve, as empresas também poderão cadastrar as vagas diretamente pelo aplicativo”, salienta.

Neno Leiroz explica que o aplicativo foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Ministério do Trabalho e a DATAPREV, podendo ser acessado de qualquer smartphone ou tablet conectado à internet. “Após baixar o aplicativo, o acesso pode ser obtido de duas maneiras: inserindo a senha da carteira de trabalho digital (cidadão.br) ou através de um QR Code que deve ser gerado no site www.empregabrasil.mte.gov.br”, esclarece o gerente da Agência do Trabalhador.

Ao entrar no aplicativo, o primeiro passo é fornecer as informações pessoais e um e-mail para contato. A seguir, o trabalhador deve informar os objetivos de trabalho, inserindo até seis possibilidades de acordo com o seu perfil profissional. “Ou seja, ele vai informar para qual vaga está se candidatando e depois ele clicará na ferramenta buscar que automaticamente vai informar quantas vagas nesta área existem, bem como o endereço e a localização das empresas”, cita.

O próximo passo é acessar o ícone agendar entrevista, marcando data e horário. “Automaticamente, o sistema vai enviar para o e-mail do trabalhador a carta de apresentação, que deverá ser impressa e levada no dia da entrevista de emprego”, explica Neno Leiroz, observando que cada trabalhador pode agendar, no máximo, três entrevistas de emprego.