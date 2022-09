Apesar do tempo chuvoso, Copa Apucarana de Futebol Amador é realizada

Da Redação

Foi realizada neste domingo (25) a segunda rodada da 1ª Fase da Copa Apucarana de Futebol Amador, no Estádio do José Rico e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Apesar do tempo chuvoso, a competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura contou com seis jogos e 24 gols marcados.

“Mesmo com chuva e frio, a rodada aconteceu normalmente, com muitos gols sendo marcados nos seis jogos e com a parte disciplinar sendo tranquila mais uma vez. No próximo domingo não haverá rodada devido à eleição, com a copa retornando no dia 9 de outubro”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O principal destaque foi o time do Operário Apucaraninha que venceu o Pinheirão/Barbearia Rapes pelo placar de 7 a 0, no Estádio do José Rico. Na mesma praça esportiva, Vila Reis e United/João Paulo empataram por dois gols, e o Tupã/Jardim Alvorada derrotou a Fúria Futebol Clube por 2 a 0.

No campo da UTFPR, o estreante Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu ganhou do Baiano Futebol Clube por 2 a 1. Em seguida, Serralheria Caldeira e Castelo Branco United empataram por três gols, enquanto na partida realizada no período da tarde o Tancredo Neves bateu a equipe da UTFPR por 2 a 0.





Terceira rodada de jogos

A terceira rodada da Copa Apucarana de Futebol Amador está marcada para o dia 09 de outubro. Confira a programação dos jogos:

Estádio do José Rico

08h15: Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu x Tupã/Jardim Alvorada;

10h15: United/João Paulo x Tancredo Neves;

13h: Castelo Branco United x Pinheirão/Barbearia Rapes;

15h: Brooklyn x Ajax.

Campo da UTFPR

08h15: Sumatra x Supermercado Viana;

10h15: Operário Apucaraninha x Ferroviário da Vila Regina;

13h: Fúria Futebol Clube x Serralheria Canova;

15h: UTFPR x Km 28.

Na terceira rodada da Fase Inicial do campeonato folgarão as agremiações da Serralheria Caldeira, Baiano Futebol Clube e Vila Reis.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

