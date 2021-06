Apesar do frio não há previsão de geadas para a região

Continua após publicidade

Técnicos do escritório regional da Emater em Apucarana avaliam a quantidade de chuvas recentes na região e consideram baixo o índice pluviométrico acumulado.

O frio pode se intensificar no decorrer do inverno, no entanto não há previsão de geadas para os próximos dias que possam comprometer as culturas tradicionais do período.

Veja a entrevista com o extensionista municipal do órgão, Marco Antônio:

tnonline