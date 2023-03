Apesar de censo encerrado, IBGE ainda faz "pente-fino" na região

Da Redação

Censo começou em agosto de 2022 e sofreu sucessivos atrasos

Apesar de encerrar oficialmente o Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda realiza nos municípios da região um “pente-fino” para buscar moradores que, eventualmente, não tenham ainda respondido aos questionários.

Segundo o coordenador de área do IBGE em Apucarana, Rafael de Castro Francisquini, somente depois desse trabalho é que o censo terminará na prática. “Seguimos o cronograma nacional e encerramos a coleta regular em 28 de fevereiro (última terça-feira). Agora, o Censo está em fase de apuração. Nesta etapa, retornamos em alguns domicílios pendentes, verificamos os dados em alguns domicílios e fazemos os últimos ajustes”, explica.

Além de Apucarana, o IBGE local é responsável pela pesquisa em Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Rio Bom, Novo Itacolomi, Cambira, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Marumbi, Kaloré e São Pedro do Ivaí.

“Ainda temos pessoal em campo, efetuando ligações ou enviando mensagem aos moradores para conferir os últimos detalhes”, pontua Francisquini.

O coordenador assinala que a população que não foi recenseada pode buscar o posto de coleta do IBGE, que fica dentro da agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em Apucarana, ou entrar em contato pelo telefone (43) 99654-0548.

Francisquini revela que a maioria dos recenseadores já foi desligada ou está em processo de desligamento. Em Apucarana, o pente-fino está concentrado no Residencial Fariz Gebrim, que foi inaugurado após a data de referência do Censo 2022. Além de alguns recenseadores ainda contratados, os supervisores também estão indo a campo realizar essas verificações.

Segundo o cronograma divulgado pelo IBGE, a expectativa é de que as informações do censo sejam divulgadas no fim de abril. Em dezembro de 2022, o instituto chegou a divulgar dados parciais, que devem apresentar mudanças agora com a finalização do trabalho de coleta pelos recenseadores.

BALANÇO

O Censo 2022 começou em agosto, com previsão de conclusão em outubro. No entanto, o trabalho foi marcado por inúmeros atrasos na coleta dos dados, nas contratações e também nos pagamentos para os recenseadores.

O apucaranense Fabiano Batista Silvério, 40, trabalhou entre agosto e janeiro no Censo 2022. Responsável pela coleta dos dados em vários setores, desde o Centro, Residencial Interlagos e Vila Regina, ele tem muitas críticas à metodologia usada pelo instituto.

Fabiano participou do Censo de 2000 e afirma que o sistema adotado na atual edição foi falho. “O formato do Censo exigia muitas verificações após a conclusão das coletas pelos recenseadores, o que ajudou a atrasar o cronograma e também gerava estresse nas pessoas envolvidas”, diz.

Ele também reclama dos atrasos nos pagamentos. “Em 2000, quando participei do censo, tudo era feito no papel. Foi muito mais rápido. Em três meses, a coleta foi concluída. Agora, houve muita demora. O que era para ser concluído em três meses, demorou oito”, avalia.

As várias substituições de recenseadores também foram prejudiciais, segundo ele. “Um recenseador que não recebia o pagamento abandonava o trabalho no meio do setor. O próximo que assumia fica em uma situação difícil para continuar o trabalho, porque não sabia direito o que já tinha sido feito pelo colega”, diz.

Por Fernando Klein

