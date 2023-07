Apesar das nuvens, não deve chover em Apucarana; confira a previsão

Amanhecendo com uma mínima de 13ºC, os apucaranenses se depararam nesta segunda-feira (17) com um céu bastante nublado e o sol quase não "dando as caras". No entanto, apesar da quantidade de nuvens, não há previsão de chuva.

De acordo com o Simepar, a Cidade Alta apresenta apenas 1% de probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 89%. Ainda segundo a previsão, a temperatura máxima não deve passar dos 24ºC.

O pico da temperatura acontece entre às 13 e 15 horas, após isso o frio vai voltando e os casacos serão necessários. Às 22 horas desta segunda, os termômetros marcarão 15ºC.

Amanhã: terça-feira (18)

Na terça-feira (18), a disponibilidade de umidade ainda segue elevada e o ambiente atmosférico continua favorecendo a ocorrência de chuvas em muitas regiões do Paraná.

As chuvas são esperadas em diversos momentos do dia, podendo vir acompanhadas também de raios em alguns pontos. Temperaturas ficam amenas, inclusive durante a tarde.

