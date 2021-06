Apesar da chuva, começa bem a Campanha do Agasalho do SESC

Continua após publicidade

A Campanha do Agasalho 2021, iniciada neste sábado (19) pelo Sesc Paraná, em Apucarana teve boa arrecadação. Apesar do tempo instável, equipes da unidade e do quartel do exército do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana (BIMEc), estiveram na região Sul, na praça da igreja católica do Conjunto Habitacional Adriano Corrêa.

Os militares participaram com a logística da operação, para receber as doações no ponto de concentração, enquanto os agentes do Sesc foram às ruas do bairro fazendo busca ativa nas casas.

A avaliação do gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno foi positiva. “Apesar do tempo instável com chuva leve, a adesão dos moradores foi muito importante”, disse.

Para intensificar as doações e ajudar mais paranaenses a se protegerem do frio, a primeira ação em Apucarana foi realizada neste sábado (19), das 9h às 12h.

Podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores novos ou usados – em boas condições de uso. Para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação da Covid-19 são tomadas todas as medidas de segurança e higiene. As doações passarão por um período de quarentena para então serem separadas e destinadas para instituições sociais.

Sobre a campanha

Iniciada em 24 de maio, a 13ª edição da Campanha do Agasalho – Onde há calor, há mais vida já arrecadou 76.366 peças de roupas, calçados e cobertores, beneficiando 7.169 pessoas assistidas por 21 instituições sociais.

As doações encerram-se no dia 27 de agosto. Os postos de arrecadação estão localizados em todas as unidades do Sesc PR, do Senac PR, em condomínios filiados ao Secovi-PR, além de empresas do comércio de bens, serviços e turismo parceiras.

Mais informações pelo site ou pelo telefone 0800 643 6346.

Assista a entrevista e veja como foi:

