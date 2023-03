Apelo para encontrar cachorro movimenta moradores de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cachorrinho Presunto

O cachorrinho Presunto fugiu de casa na última sexta-feira (10), e seu desaparecimento movimenta as redes sociais de diversos moradores de Apucarana. O animal de estimação fugiu de uma residência localizada no Jardim Apucarana e não foi mais visto.

continua após publicidade .

Os donos do pet estão viajando, e o pequeno estava com um responsável no momento em que desapareceu. Apesar da distância, a dona do Presunto, a apucaranense Ana Beatriz, fez um vídeo agradecendo a todos que estão colaborando com os compartilhamentos e reforçando o pedido de ajuda.

- LEIA MAIS: Moradores de Apucarana procuram por cachorra desaparecida

continua após publicidade .

"Meu desespero é tanto que eu estou até colocando a cara aqui para divulgar cada vez mais", começou a jovem. "Eu preciso da ajuda. A gente está oferecendo recompensa, então se você viu ele em alguma casa, garagem ou na rua, segura ele até a gente chegar", pediu Ana Beatriz.

A responsável acredita que o cachorro esteja com alguém, porque é um animal muito calmo e dócil. "Agora ele pode estar em qualquer lugar, então quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas me ajudarem, melhor! Aumenta a probabilidade de a gente achar ele... Só quem tem um animalzinho em casa sabe o desespero que estou sentindo", disse.

Aqueles que tiverem alguma informação sobre o pequeno Presunto (foto acima), pode entrar em contato pelos telefones (43) 99984-7671 (Ana Beatriz) ou ainda (43) 99646-9331.

Assista o apelo da dona: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News