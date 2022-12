Apelo: Hemonúcleo de Apucarana precisa de doações de sangue; veja

Da Redação

Uma tradição que já dura 25 anos. Doar sangue. O representante comercial de Apucarana, Júnior de Assis de 47 anos, mais uma vez doou sangue e ajudou a salvar vidas. Na manhã desta segunda-feira (12), ele esteve no hemonúcleo da cidade fazendo uma boa ação e ajudando a manter o estoque de bolsas de sangue da unidade.

"É maravilhoso a sensação de poder ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Já doou a 25 anos e quero aqui convidar a todos, vamos salvar vidas. Sou integrante do grupo de ciclismo Terra Brasil, nossos integrantes sempre estão doando e deixo aqui esse recado, vamos doar sangue", disse.

O estudante Paulo Henrique Malavasi, de 17 anos, também doou sangue e garante que é rápido e não dói. "Já é a segunda vez que doo sangue, é importante ajudar quem precisa, é bom doar, eu me sinto feliz em ajudar. Para quem ainda não sabe como é, é só uma fisgadinha da agulha e é bem rápido para doar", comentou.

A assistente social Marta Maria Galvão Harder agradece as doações e afirma que a unidade precisa ainda mais de voluntários, pois o estoque do hemonúcleo está baixo, sem bolsas de sangue do tipo O negativo.

"Estamos com muita dificuldade em captar sangue neste final de ano. O estoque está bem baixo. Não temos nenhuma bolsa de sangue O negativo para atender emergências. Estamos com poucas bolsas de sangue dos outros tipos sanguíneos, estamos com dificuldade em manter o estoque e atender os hospitais, os pacientes", ressalta a profissional.

Para doar, é preciso agendar o atendimento através do telefone: (43) 34204200. De segundas, quartas e sextas, o serviço funciona das 8h às 11h e das 13h às 16h; e às terças e quintas, das 8h às 11h.

O Hemonúcleo também atende no segundo sábado de cada mês, das 8h às 11h, e na terceira terça-feira de cada mês, das 17h às 20h. Não há atendimento às terças e quintas à tarde por falta de médico. Nestas datas, a unidade realiza a coleta de sangue de forma itinerante em outros municípios. Veja:

DOADOR



Para ser um doador de sangue, o interessado deve procurar uma das unidades de coleta no Paraná. Em Apucarana, o Hemonúcleo afirma que o ideal é agendar o atendimento pelo telefone (43) 3420-4200.

Em cada coleta, são retirados cerca de 450 ml de sangue. O doador precisa estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal) e pesar no mínimo 51kg.

ÔNIBUS

O Hemonúcleo de Apucarana pretende começar a usar no começo do próximo ano o ônibus adaptado e equipado para a coleta de sangue doado ao município pela Viação Apucarana Ltda e repassado à unidade. O veículo conta com mobiliário, geladeiras e ar-condicionado que permitem as condições de refrigeração para a conservação das bolsas de sangue coletadas. Um processo burocrático ainda está sendo vencido antes da sua utilização, que irá facilitar o trabalho de coleta nos municípios da região.

Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe), serão aceitos documentos digitais com foto.

Pesar no mínimo 50 kg.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

Endereço

O hemonúcleo de Apucarana fica localizado na Rua Antônio Ostrenski, próximo da prefeitura.





