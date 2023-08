Apagão deixa cidades do Paraná e de mais 21 estados sem energia

Um apagão afetou diversos estados do país na manhã desta terça-feira, 15 de agosto, e deixou as cidades no "escuro". Até o momento, há informações de que o Distrito Federal e pelo menos 22 estados, incluindo o Paraná, sofreram com a falta de energia. Veja a lista completa abaixo.

Apucarana, situada no norte do estado paranaense, por exemplo, foi afetada pelo apagão. O problema começou no município por volta das 8h20 e, em alguns bairros, a falta de energia ainda persiste, conforme relatos.

O blecaute também afetou Curitiba e algumas cidades próximas, como Campo Magro e Quatro Barras. Houve também registro de falta de energia em Cianorte, Maringá e Umuarama.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu afirmou, através de uma nota, que os trabalhos de geração de energia seguem normalmente na unidade.

No geral, a maior parte dos estados afetados pelo apagão está na região Norte e Nordeste do Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), entidade brasileira responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica, informou que houve uma interrupção de 16 mil megawatts na rede de operação Sistema Interligado Nacional.

"A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos", disse a ONS em nota.

Estados afetados pelo apagão:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraná

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

O Ministério de Minas e Energia (MME) reforçou as informações contidas na nota do ONS, e informou que a equipe do MME já está a par da situação, e trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. O ministro do MME, Alexandre Silveira, inclusive já determinou a “criação de uma sala de situação” para o caso, e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.

O que diz a Copel?

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulgou uma nota a respeito do caso. Leia na íntegra:

"A Copel informa que na manhã desta terça-feira (15), por volta das 8h30, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) realizou um corte de carga em diversos estados do Brasil, entre eles o Paraná, em função de um problema na interligação do sistema elétrico entre as regiões Norte - Nordeste e Nordeste - Sudeste.

Esse mecanismo de corte de carga é conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) e atua preventivamente, quando necessário, para evitar impactos maiores no funcionamento do sistema elétrico nacional.

O corte de carga provocou o desligamento de energia em diversos estados e, no Paraná, afetou dezenas de cidades. O fornecimento de energia à população do Paraná já começou a ser restabelecido e deve ser concluído em breve.

As equipes da Copel trabalham para concluir a religação de todas as unidades consumidores e apuram o impacto dos desligamentos no estado".

