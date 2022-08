Apae de Apucarana reinaugura jardim sensorial; veja

Da Redação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Apucarana, reinaugurou nesta quinta-feira (25) o jardim sensorial da instituição. Criado em 2010, o espaço foi totalmente revitalizado e tem como objetivo despertar os cinco sentidos (visão, tato, olfato, paladar e audição) nos alunos. Veja o vídeo abaixo.



A diretora da Apae, Izabel Ortega, afirma que a reinauguração marca a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Apucarana. Ela explica que o jardim sensorial permaneceu desativado durante a pandemia de covid-19 e, assim, precisou passar por uma completa reestruturação. O espaço reúne plantas, flores, ervas aromáticas e texturas diversas para estimular todos os sentidos. “Quando retomamos as aulas presenciais, o jardim sensorial estava sem condições de uso e, por isso, decidimos revitalizá-lo”, comenta.

Izabel explica que o trabalho foi realizado por alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) da Apae, com apoio de professores e funcionários. “Os alunos plantaram, pintaram e se envolveram na revitalização. Eles traziam mudinhas de plantas de casa e ajudaram a reconstruir esse espaço com muita alegria e empolgação”, conta.

O presidente da Apae, Luiz Fernando Frias, destaca o “mutirão” de toda a Apae para a revitalização do jardim sensorial. “Neste espaço, as crianças conseguem obter diferentes sensações, desde o paladar ao comer uma fruta ou o olfato ao sentir o cheiro de uma planta. É um lugar especialmente criado para despertar os sentidos, que nas crianças com deficiência não são tão aguçados”, observa.

O empresário Armando Boscardin, que financiou a construção do jardim sensorial em 2010, participou da solenidade nesta quinta-feira e destacou a importância da Apae para Apucarana. “É uma satisfação colaborar com a Apae, que faz um trabalho maravilhoso na cidade”, diz.

A Apae de Apucarana foi fundada em 1966 pela pioneira Palmyra Menegazzo, mãe de dois filhos com deficiência, que iniciou uma mobilização pela criação da entidade. A sede atual foi inaugurada em 2007. Atualmente, a associação tem 442 alunos, sendo 198 do EJA (acima de 15 anos) e os demais da educação infantil e fundamental.

CÃO AMIGO

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) esteve presente na solenidade de reinauguração com o projeto “Cão Amigo”. A iniciativa consiste no emprego do cão "Deppy" para a realização de atividades de terapia assistida, visando o desenvolvimento e o bem-estar dos alunos.

Como os cinco sentidos são estimulados

Visão: estimulada por plantas floridas e folhagens de tamanhos, formas e cores brilhantes;

estimulada por plantas floridas e folhagens de tamanhos, formas e cores brilhantes; Tato: estimulado no contato direto com as plantas e texturas com vários formatos, que podem ser tocadas;

estimulado no contato direto com as plantas e texturas com vários formatos, que podem ser tocadas; Olfato: estimulado por plantas medicinais, ervas aromáticas, temperos e perfumes das flores;

estimulado por plantas medicinais, ervas aromáticas, temperos e perfumes das flores; Paladar: estimulado por plantas que podem ser degustadas, como hortaliças e temperos, e também frutas

estimulado por plantas que podem ser degustadas, como hortaliças e temperos, e também frutas Audição: estimulado pelo farfalhar das folhas, barulho da água e do vento e pelo canto dos pássaros que “visitam” o jardim.

