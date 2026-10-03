Aos 86 anos, mesário mantém dedicação às eleições em Apucarana

Comarca de Apucarana terá 1.292 mesários nas eleições; cerca de 90% são voluntários, entre eles veteranos como Telmo Vaz Afonso







Enquanto o eleitor chega à seção, apresenta os documentos e vota, uma equipe já está trabalhando para garantir que tudo funcione. Em Apucarana e nos demais municípios da comarca, 1.292 mesários estarão envolvidos nas eleições de 2026. Somente em Apucarana, são 1.180 pessoas. Segundo o Fórum Eleitoral, cerca de 90% desse contingente é formado por voluntários.

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A atuação dos mesários vai muito além de organizar a fila e liberar o eleitor para votar. Eles são responsáveis por acompanhar o funcionamento da seção, orientar os eleitores e lidar com situações que podem surgir ao longo do dia.

“É fundamental o trabalho dos mesários; sem mesários, não haveria eleição. Eles enfrentam muitos desafios, como filas, eleitor sem documento de identificação, eleitor que insiste em entrar na cabina de votação com aparelho celular, mas eles são orientados a manter a calma e conduzir a situação da forma que a lei exige”, explica a chefe do Cartório Eleitoral de Apucarana, Andréa Silva Milanin.

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Telmo José Vaz Afonso, de 86 anos, bancário aposentado e morador de Apucarana há 56 anos. - Foto: Lis Kato/ TNOnline Telmo José Vaz Afonso, de 86 anos, bancário aposentado e morador de Apucarana há 56 anos. - Foto: Lis Kato/ TNOnline

Entre os mesários, estão jovens que terão a primeira experiência no trabalho eleitoral e pessoas que acumulam décadas de participação. É o caso de Telmo José Vaz Afonso, de 86 anos, bancário aposentado e morador de Apucarana há 56 anos. Nascido em Portugal, ele chegou ainda criança ao Rio de Janeiro e, posteriormente, se mudou para o Paraná. Há anos, dedica parte dos dias de eleição ao trabalho nas seções eleitorais.

A relação de Telmo com o processo eleitoral começou ainda antes da implantação das urnas eletrônicas. Convocado pelo então juiz eleitoral, Dr. Luís Fernando de Araújo Pereira, ele atuou como escrutinador no Ginásio de Esportes. Na eleição seguinte, trabalhou no Ginásio de Esportes Lagoão. Com a chegada do sistema eletrônico de votação, passou a exercer a função de administrador de prédio, responsável por acompanhar a estrutura das seções eleitorais, função que mantém até hoje.

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Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

No Colégio Estadual João Antônio Braga Cortes, na Vila Formosa, em Apucarana, Telmo acompanha sete seções eleitorais. A rotina começa ainda no sábado anterior à votação, por volta das 6h30, quando ele e outros três responsáveis recebem as urnas e os materiais que serão utilizados no pleito.

O domingo de eleição, segundo ele, tem um dos momentos mais desafiadores logo no início da votação, quando muitos eleitores chegam cedo para votar e retornar rapidamente para as suas atividades.

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“É o início, porque o eleitor quer votar e voltar para casa logo cedo. Então, às vezes, formam-se situações assim, em que a gente tem que intervir, pedir calma”, relata.

Ao longo dos anos, Telmo também encontrou formas de melhorar a estrutura oferecida aos mesários que trabalham no colégio. Quando assumiu a administração do prédio, percebeu que alguns mesários deixavam o local durante o intervalo para almoçar e não retornavam para continuar o trabalho nas sete seções.

A solução encontrada por ele foi organizar o fornecimento de almoço dentro da própria escola. A medida foi bem recebida pelos colaboradores e ajudou a evitar que os mesários precisassem deixar o local durante o período de votação.

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No Braga Cortes, o cuidado também se estende aos eleitores. Segundo Telmo, durante o dia de votação, há café e água gelada disponíveis para quem passa pelo colégio. Ele conta ainda que os próprios eleitores costumam demonstrar reconhecimento pelo trabalho dos mesários e levam alimentos para quem permanece nas seções durante todo o dia.

De acordo com o veterano, não é incomum que os colaboradores recebam lanches, salgados e até frango assado levados por eleitores. Os gestos, segundo ele, representam uma forma de agradecimento pelo trabalho de quem passa o domingo longe da própria rotina para garantir o funcionamento das seções.

Para Telmo, a permanência no trabalho eleitoral, mesmo aos 86 anos, está ligada, principalmente, ao sentimento de dever cívico.

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“Como cidadão que está disponível a serviço da pátria, eu me vejo na condição de servidor e disponível sempre para atender às convocações que venham a beneficiar a comunidade de uma forma geral”, afirma.

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A experiência acumulada ao longo de décadas não diminuiu a emoção de participar das eleições. Pelo contrário, para ele, cada convocação representa uma nova oportunidade de contribuir com a comunidade.

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“Para mim, é uma alegria e uma satisfação participar de um momento tão bom, que me engrandece e me premia, porque a cada convocação eu fico muito emocionado em poder servir à comunidade de Apucarana, à comunidade do Paraná e à do nosso Brasil”, diz.

Telmo deixa um convite aos mais jovens que pensam em participar voluntariamente das eleições.

“Eu convoco todos os jovens, todas as pessoas que têm vontade de servir à Justiça Eleitoral para que se disponibilizem junto ao Fórum Eleitoral, ofereçam o seu nome e a sua disponibilidade para servir nesses momentos em que somos convocados, em que a pátria precisa de nós”, incentiva.

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Aos 86 anos, Telmo continua disposto a trabalhar em mais uma eleição. No Braga Cortes, onde acompanha sete seções, ele já conhece a rotina: chegar cedo, resolver os imprevistos e permanecer até o fim. E também sabe que, entre um eleitor e outro, sempre aparece alguém para agradecer pelo trabalho — às vezes com um café, um lanche ou até um frango assado.

