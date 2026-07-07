Aos 71 anos, apucaranense vence categoria na Maratona de Londrina

O atleta apucaranense Emídio Ferreira Lima, de 71 anos, conquistou o primeiro lugar de sua categoria na Maratona de Londrina, disputada no último domingo (5). Representando o município e a equipe Pé Vermelho, o corredor completou a prova de 42 quilômetros amparado pelo foco e pela disciplina, características que ele considera essenciais para o bom desempenho.

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Esta foi a quarta maratona concluída por Emídio desde que começou a competir oficialmente na modalidade, embora sua história com o esporte seja antiga. "Corro desde os meus 12 anos, incentivado todos os anos pela corrida 28 de Janeiro de Apucarana. Mas, há 16 anos, encontrei o Pé Vermelho e comecei a levar o pedestrianismo mais a sério e com mais conhecimento", contou Emídio.

Para o maratonista, o sucesso nas provas de longa distância está diretamente ligado à dedicação contínua aos treinamentos. "Corrida é minha paixão e eu até digo: 'Viver não é preciso, é preciso correr'. Para ter um condicionamento igual ou melhor que o meu é só começar e dar continuidade. O segredo é a prática. Todos podem", comentou o atleta, deixando um incentivo para que outras pessoas também iniciem no esporte.

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