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Aos 71 anos, apucaranense vence categoria na Maratona de Londrina

Emídio Ferreira Lima, da equipe Pé Vermelho, completou sua quarta prova de 42 quilômetros no último domingo (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 10:06:56 Editado em 07.07.2026, 10:06:51
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Aos 71 anos, apucaranense vence categoria na Maratona de Londrina
Autor Emídio Ferreira Lima completou prova de 42 km em Londrina - Foto: Reprodução

O atleta apucaranense Emídio Ferreira Lima, de 71 anos, conquistou o primeiro lugar de sua categoria na Maratona de Londrina, disputada no último domingo (5). Representando o município e a equipe Pé Vermelho, o corredor completou a prova de 42 quilômetros amparado pelo foco e pela disciplina, características que ele considera essenciais para o bom desempenho.

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Esta foi a quarta maratona concluída por Emídio desde que começou a competir oficialmente na modalidade, embora sua história com o esporte seja antiga. "Corro desde os meus 12 anos, incentivado todos os anos pela corrida 28 de Janeiro de Apucarana. Mas, há 16 anos, encontrei o Pé Vermelho e comecei a levar o pedestrianismo mais a sério e com mais conhecimento", contou Emídio.

Para o maratonista, o sucesso nas provas de longa distância está diretamente ligado à dedicação contínua aos treinamentos. "Corrida é minha paixão e eu até digo: 'Viver não é preciso, é preciso correr'. Para ter um condicionamento igual ou melhor que o meu é só começar e dar continuidade. O segredo é a prática. Todos podem", comentou o atleta, deixando um incentivo para que outras pessoas também iniciem no esporte.

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Atletismo Emídio Ferreira Lima Esporte maratona Pé Vermelho saúde e bem-estar
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