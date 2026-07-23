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CAMINHO DA FÉ

Aos 69 anos, empresário de Apucarana completa 8ª peregrinação a Aparecida

Pascoal Faila já percorreu mais de 2,5 mil quilômetros a pé para agradecer graças alcançadas e planeja concluir promessa com mais duas viagens

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 16:48:22 Editado em 23.07.2026, 16:48:17
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Aos 69 anos, empresário de Apucarana completa 8ª peregrinação a Aparecida
Autor Pascoal durante momentos da peregrinação - Foto: Arquivo Pessoal

O empresário apucaranense Pascualino Faila Filho, conhecido como Pascoal, concluiu no último dia 16 de julho a sua oitava peregrinação pelo Caminho da Fé aos 69 anos de idade. Ao longo de 12 dias de caminhada contínua, ele percorreu 319 quilômetros saindo do município de Águas da Prata (SP) até o Santuário Nacional de Aparecida (SP). Com o novo trajeto finalizado, o fiel já acumula 2.552 quilômetros percorridos a pé na rota religiosa.

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A motivação para enfrentar o longo e desgastante percurso vem da gratidão por bênçãos e curas recebidas. Segundo Pascoal, as caminhadas fazem parte do cumprimento de uma promessa pessoal de completar exatamente dez rotas até o destino sagrado. Com oito etapas já superadas, o empresário planeja realizar as duas últimas jornadas para atingir a meta estipulada até o próximo ano.

O peregrino reforça que a motivação principal de cada passo é puramente espiritual. “A peregrinação é de fé mesmo, é sobre graças alcançadas e gratidão. É mais para agradecer por curas”, destacou o apucaranense. Ele prevê retomar o cajado e o trajeto em janeiro, deixando a décima e última caminhada programada para julho de 2027.

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Apucarana caminho da fé histórias inspiradoras peregrinação religião
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