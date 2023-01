Aos 11 anos, apucaranense Belinha é destaque no motocross; veja

Da Redação

Contra meninas ou meninos, para Isabela Ferreira Garcia Santos, de apenas 11 anos de idade, não interessa. A apucaranense, também conhecida como Belinha, vem se destacando em competições estaduais de motocross, modalidade a qual o pai, Tiago Garcia, já é campeão há 20 anos. Veja o vídeo abaixo.

Apesar de ainda criança, Belinha segue os passos do pai no esporte desde os 4 anos. A jovem piloto desde então soma dois títulos no motocross, quando disputou a Copa Paraná e se sagrou campeã, em Novo Itacolomi, nas categorias de 50cc e 65cc.

Na disputa entre crianças, os campeonatos profissionais não costumam separar categorias femininas e masculinas, principalmente por conta da quantidade de competidores. No entanto, para Belinha, isso não é um grande problema. “É difícil porque eles não gostam de perder para meninas, eles não pegam leve, mas no final, quando venço, é muito legal”, comenta a piloto.

Entre os fãs que a pequena piloto vem conquistando, a maior é mãe Simone Garcia, que afirma ter um misto de emoções com a filha na mini moto. “Quando era só meu marido que corria, eu ficava nervosa, mas nada se compara quando a gente vê um filho da gente dentro da pista. A emoção e a preocupação são bem maiores. São 15 minutos de prova que parece uma eternidade, não passa”, disse a mãe, que também tem outro piloto sendo revelado, o filho Enzo de 6 anos.

Segundo Simone, o motocross sempre foi uma paixão para Belinha, que assistia seu pai competindo na modalidade. “Na época em que eu estava grávida, a gente escutava bastante coisa assim ‘você está grávida de uma menina? Nem para vir um menino, para gostar de moto igual ao pai’, e veio a Isabela que gosta às vezes mais que um próprio menino. Ela começou a andar com 4 anos, era desesperada para dar uma volta com a pai dela e com 4 anos ela já começou. A paixão dela é a moto”, conta.

Guiziline Junior, instrutor da Belinha, que acompanhou Tiago desde o início da carreira, diz que ver a Belinha saltando nas competições é inexplicável. “Para mim é sensacional ver a Belinha competindo. Sou amigo da família, conheci o Tiago quando ele era iniciante ainda, então para mim ver ela saltando, competindo, largando é sensacional. Não tem nem explicação. Eu tenho vários outros pilotos e a galera morre de ciúmes porque ela é minha protegida”, comentou o treinador.

