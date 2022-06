Ao voltar da UPA, mulher é agredida pelo marido em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada no final da noite de quarta-feira (15), para atender um caso de violência doméstica. Uma mulher, de 21 anos, que voltava da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi agredida pelo marido, que fugiu.

A vítima contou para a PM que ela e o esposo voltavam da UPA, quando no meio do caminho começaram a discutir. A mulher ainda disse que nas proximidades da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, no Bairro da Igrejinha, o homem empurrou ela, que caiu e sofreu uma lesão no joelho.

O agressor ainda teria falado para a mulher que quando chegassem em casa, iriam ter uma nova discussão, porém, fugiu do local. A PM realizou buscas, mas o homem não foi encontrado.

A vítima foi orientada e a polícia registrou um Boletim de Ocorrência.