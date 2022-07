Ao desviar de cão, motorista atinge traseira de carro em Apucarana

Da Redação

Um acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta quinta-feira (28) em Apucarana. A colisão traseira envolveu dois carros e foi registrada na Avenida Brasil, próximo ao antigo módulo da Polícia Militar (PM). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme apurou a reportagem, o condutor do veículo modelo Amarok ao desviar de um cachorro bateu na traseira no Renault Duster, dentro estava uma mulher, de 41 anos, que devido a batida, sofreu ferimentos leves no rosto. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista da Amarok não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar a ocorrência. Outro acidente: Motorista fica ferido após capotar carro em Apucarana

Um motorista ficou ferido após capotar o veículo na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo à entrada do núcleo habitacional João Paulo em Apucarana. O acidente aconteceu por volta da meia noite desta quinta-feira (28).

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotou.

O homem de 35 anos, foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos na mão.

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM).





