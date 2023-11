ANTT determina melhorias em sinalização de ferrovias em Apucarana

Sete cidades do norte de Paraná, entre elas Apucarana, passaram por uma vistoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante o mês de outubro. O órgão averiguou as condições das linhas férreas e determinou a realização de uma série de medidas em 55 ferrovias que passam pela área urbana.

A ANTT solicitou a substituição de sinalizações, podas de árvore e melhoria da iluminação. O relatório da autarquia informa que a Rumo Malha Sul, concessionária do trecho, deve firmar parceria com as prefeituras para realizar as manutenções.

A ANTT havia feito uma vistoria em fevereiro deste ano e, seis meses depois, os problemas encontrados no início do ano ainda podem ser observados. Veja o que cada município deve fazer:

Cambé: melhorar iluminação noturna, poda de árvore, implantar sinalização ferroviária vertical na Rua Carlos Sawade;

Arapongas: substituir sinalização ferroviária vertical, manutenção de trilhos soltos, recomposição da calçada, repintura da sinalização rodoviária horizontal;

Apucarana: implantar sinalização, melhorar drenagem rodoviária e realizar poda de árvore;

Jandaia do Sul: substituição e repintura de sinalização, regularização do pavimento asfáltico;Mandaguari: implantar sinalização horizontal, melhorar iluminação noturna, poda de árvores;

Sarandi: regularização do pavimento asfáltico, melhorar drenagem rodoviária, melhorar iluminação noturna;

Maringá: melhorar a sinalização ferroviária vertical no trecho próximo ao Posto Rob.

Concessionária diz que investe em segurança de ferrovias

Em nota, a Rumo Malha Sul disse acreditar que a segurança no trânsito "é uma responsabilidade compartilhada, cabendo ao cidadão cumprir regras e andar em velocidades compatíveis com o local".

A concessionária citou ter parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) sobre orientações do funcionamento da ferrovia, sinalização e prevenção de acidentes nos cursos de formação e reciclagem de condutores.

A Rumo informou que iniciou, em 2021, a instalação de 24 protótipos de sensores nas proximidades das ferrovias que cortam a zona urbana dos municípios fiscalizados.

O equipamento capta sinais da aproximação do trem e aciona a sinalização do semáforo na cor vermelha para alertar o motorista sobre a necessidade de parar.

De acordo com a Rumo, a implantação dos sensores deve ser finalizada ainda em 2023.

Rumo notifica prefeituras

No relatório de vistoria, a ANTT indicou que a Rumo Malha Sul deveria "promover o entendimento com as prefeituras municipais, com vistas à solução conjunta das pendências".

Em ofícios enviados no começo de novembro, a empresa notificou as prefeituras das cidades fiscalizadas para "implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização e dos dispositivos de controle viário".

