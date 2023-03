ANTT determina melhorias em ferrovias que passam por cidades da região

Da Redação

Fiscais da ANTT registram problemas em linhas férreas no norte do Paraná

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou que a Rumo Malha Sul melhore a sinalização e iluminação em trechos de ferrovias que passam por dentro de seis cidades do norte do Paraná, entre elas Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul. De acordo com o relatório de inspeção, a ordem é resultado de uma fiscalização realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

Entre os pontos em que os fiscais da ANTT verificaram as condições das linhas férreas, está o local onde aconteceu o acidente em Jandaia do Sul, em 9 de março, quando um ônibus escolar com alunos da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) foi atingido por um trem. Cinco pessoas morreram.

No total, foram vistoriados 55 trechos ferroviários que passam pela zona urbana dos seis paranaenses, incluindo também Sarandi, Cambé e Mandaguari. Entre esses trechos, conforme a ANTT, 14 não tem qualquer sinalização e 22 precisam de manutenção na pintura.

Confira os principais reparos que precisam ser feitos:

Apucarana - repintura da sinalização rodoviária horizontal, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade, melhorar iluminação noturna, realizar capina;

Arapongas - repintura da sinalização rodoviária horizontal, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade, melhorar iluminação noturna, realizar capina;

Jandaia do Sul - realizar capina, melhorar iluminação noturna, realizar poda de árvores, repintura da sinalização rodoviária horizontal, regularizar pavimento asfáltico, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade;

Cambé - realizar capina, reposicionar placa de sinalização, melhorar iluminação noturna, repintura da sinalização rodoviária horizontal, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade;

Mandaguari - realizar capina, melhorar iluminação noturna, implantar sinalização rodoviária horizontal, realizar poda de árvores, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade;

Sarandi - realizar capina, regularização do pavimento asfáltico, melhorar iluminação noturna, implantação sinalização rodoviária horizontal, repintura de sinalização.

O relatório ainda conclui que, além da responsabilidade da concessionária, outras necessidades de melhorias envolvem providências por parte das administrações públicas.

O documento ainda informa dados de acidentes que aconteceram pelas seis cidades paranaenses. Entre os anos de 2019 e 2023, até a data da fiscalização, foram registrados 25 acidentes considerados graves, com 19 pessoas feridas e dois óbitos. Além disso, foram 100 acidentes entre trens e veículos. Arapongas é a cidade com mais ocorrências, sendo 27 no total.

A Rumo tem até 30 dias para apresentar o cronograma para a correção das “deficiências apontadas” e informar em até 90 dias como está o entendimento "com as prefeituras municipais para a realização de solução conjunta das providências".

Com a concessão das ferrovias até 2027, a Rumo Malha Sul se manifestou em nota:

"A concessionária informa que o documento foi recebido oficialmente nesta quinta-feira (16). A equipe técnica da empresa irá analisar as recomendações feitas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e adotar as medidas necessárias".

