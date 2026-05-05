Antigo frigorífico vira ponto de usuários de drogas e problema de segurança pública

Desativado desde agosto de 2023, o antigo Frigorífico Sapatini, localizado na Rua Deolindo Massambani, no Parque Bela Vista, em Apucarana, tem se consolidado como um ponto recorrente de ocorrências policiais e preocupação para a segurança pública do município.

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Com estrutura ampla e diversos acessos abertos agravados após intervenções e danos parciais no imóvel o espaço passou a ser ocupado por usuários de drogas e pessoas em situação de rua, o que contribui para o aumento de registros policiais naquela região.

Na madrugada do último domingo (3), um homem em situação de rua foi esfaqueado e, após ser encaminhado por socorristas ao Hospital da Providência, não resistiu e faleceu. O caso de homicídio é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor das múltiplas facadas.

No último dia 24 de abril, uma outra ocorrência foi registrada naquele local. Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros no início da manhã após um colchão pegar fogo dentro das instalações. As chamas foram rapidamente pela corporação e não houve feridos.

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Princípio de incêndio mobilizou Corpo de Bombeiros - Foto: Vitor Flores/TNOnline Princípio de incêndio mobilizou Corpo de Bombeiros - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Segurança pública

Para o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, o extenso prédio que encontra-se abandonado vem se tornando um grande problema para a segurança pública do município.



"É um ambiente muito grande, com várias entradas e que, pelas características, acaba atraindo usuários de drogas e criminosos em geral. Até pela localização, nós temos a frequente presença de usuários de drogas de outras cidades, em especial de Arapongas, já que está na saída para aquela cidade", disse o delegado.

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Garcia enfatizou que algo precisa ser feito para que a criminalidade possa diminuir naquela região. "De fato, me parece que os proprietários daquele local deveriam tomar algum tipo de providência porque, como eu disse, é um ambiente privado causando um problema de ordem pública", completou.

O TNOnline tenta identificar os proprietários e também procurou a Prefeitura Municipal para saber qual será a atitude em relação ao problema.





