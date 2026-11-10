Antes de missa de despedida no PR, bispo Dom Carlos José visita nova diocese em SP





Bispo da Diocese de Apucarana (PR) até sua recente transferência, Dom Carlos José de Oliveira chegou à cidade de Limeira, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (10). Esta é a primeira visita oficial do religioso ao município paulista desde que foi nomeado pelo papa para assumir a nova missão pastoral. Acompanhado da irmã, Andreia Vicentini, ele cumpre uma agenda de transição na cidade, que inclui uma coletiva à imprensa e uma reunião com o clero diocesano local. Assista ao vídeo acima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Vapes e pods podem ser liberados no Brasil; Beto Preto denuncia 'jabuti' que força medida

Em sua chegada a Limeira, o bispo foi recebido na Catedral Nossa Senhora das Dores pelo pároco e cura da igreja, padre Benedito Tadeu Rosa, juntamente com os padres Alexander Dezotti e Diego Miquelotto. As agendas no estado vizinho servem para alinhar os primeiros passos de sua nova liderança, cuja transferência foi oficializada recentemente pela Nunciatura Apostólica no Brasil.

Dom Carlos José de Oliveira teve sua transferência oficializada recentemente pela Nunciatura Apostólica no Brasil - Foto: Reprodução/Redes Sociais Dom Carlos José de Oliveira teve sua transferência oficializada recentemente pela Nunciatura Apostólica no Brasil - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar de já iniciar os preparativos em São Paulo, Dom Carlos José ainda terá um último encontro com os fiéis católicos do norte do Paraná. A Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, sediará a Santa Missa de Despedida do bispo no dia 27 de novembro, uma sexta-feira, a partir das 19h30. A celebração solene marcará o encerramento oficial de suas atividades à frente da diocese paranaense, momento em que a comunidade e as autoridades locais terão a oportunidade de prestar homenagens antes de sua partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a despedida no Paraná, o religioso focará integralmente em sua nova missão. A posse canônica, que efetiva Dom Carlos José no comando da Diocese de Limeira, está marcada para o dia 12 de dezembro, às 10h, na Catedral Nossa Senhora das Dores.