Da Redação

Antenor Mineo será velado e sepultado nesta tarde

Familiares informaram que o bancário aposentado Antenor Mineo, que morreu após um acidente no centro de Apucarana na terça-feira (5), será velado na Capela Central das 15h às 17h, depois o sepultamento no Cemitério Cristo Rei.

Antenor era muito conhecido em Apucarana, considerado um grande profissional, uma pessoa bondosa e sempre alegre.

O bancário deixa quatro filhos, dois netos e muitos amigos. A notícia da morte dele gerou grande comoção na cidade.

O ACIDENTE:

Um pedestre, de 68 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser entubado após acidente no centro de Apucarana. O homem ficou prensando entre veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado no final da manhã desta terça-feira (5).



A colisão aconteceu na Rua Clovis da Fonseca esquina com a Nagib Daher. Conforme testemunhas, o pedestre estava esperando para atravessar, carregava sacolas de compras, porém, aconteceu a colisão e ele foi atingido.



Socorristas informaram que o acidente aconteceu próximo da casa do homem, que sofreu múltiplas fraturas.

O acidente envolveu um Pálio, que segundo testemunhas, bateu na lateral do Gol, o carro rodou, atingiu o pedestre que foi prensando contra um veículo que estava estacionado.

No Gol estava a motorista e no Pálio somente o condutor. Ninguém ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas.



Conforme testemunhas o Palio estaria na Rua Clovis da Fonseca.