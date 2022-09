Ansiedade e hipnose são pauta do Papo TN deste domingo (25)

Da Redação

O Papo TN é neste domingo, 25, a partir das 17h

O hipnoterapeuta Vinicius Campos, de Apucarana, é o entrevistado desta semana no Papo TN. Ele vai falar sobre a ansiedade, mal que aflige uma grande parcela da população mundial. Durante o bate-papo, Vinícius traz esclarecimentos sobre o assunto e fala da raiz do problema, na maioria dos casos: acontecimentos do passado.

O profissional também explica a importância do tratamento, através da hipnose, para a condição que não tem cura, mas pode ser controlada, dando qualidade de vida para a pessoa que sofre de ansiedade.

Campos é autor do livro “Liberte-se da Ansiedade”, destinado a todos que vivem sob essa realidade ou conhecem pessoas que convivem com esse transtorno psíquico de modo passivo. “Esse conteúdo foi preparado com muito cuidado e carinho para dar um basta nesse processo que fragiliza e deixa impotente aquele que não sabe como ela acontece, seus gatilhos e também ignora ações que podem afastar para sempre esse fantasma mental, sabotador de realizações, conquistas e, entre elas, a de um legado feliz”, explica.



Durante a entrevista ele também fala a respeito de curiosidades sobre a hipnose, considerada mística e até mágica por algumas pessoas.

O Papo TN é neste domingo, 25, a partir das 17h, no site TNOnline, no canal do YouTube e nas redes sociais.

