Ano letivo: profissionais da educação têm formação continuada

O prefeito Junior da Femac pediu o comprometimento dos profissionais

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação, está proporcionando, essa semana, uma formação continuada aos mais de mil diretores, coordenadores, professores, merendeiras e auxiliares de serviços gerais que atuam nas sessenta unidades de ensino da sua rede. Prevista no calendário escolar, a atividade visa preparar os profissionais para o ano letivo de 2023. O ponto alto da programação aconteceu na manhã desta terça-feira (7/2), no Clube de Campo Água Azul.

Segundo a secretária Marli Fernandes, a administração municipal tem uma preocupação constante com a formação e a valorização dos educadores. “O prefeito Junior da Femac e o vice Paulo Vital vêm garantindo, ano após ano, o pagamento do piso nacional do magistério, a compra dos melhores equipamentos e recursos pedagógicos e a oferta de cursos, palestras e oficinas de qualidade para os profissionais,” afirmou.

O prefeito Junior da Femac pediu o comprometimento dos profissionais para que o município continue a proporcionar a melhor formação possível, com equidade, às suas crianças. “Vocês podem ter certeza de que a pasta da educação seguirá como prioridade na minha gestão. Eu conto com a ajuda de vocês para construirmos uma geração de cidadãos e cidadãs vencedores para Apucarana,” disse.

“De nada adianta investirmos na reforma e ampliação dos prédios, no enriquecimento da merenda ou na implantação de novas disciplinas no currículo se nós não tivermos uma equipe humana bem preparada. É preciso qualificar cada vez mais os professores e servidores, para que eles tenham condições de realizar o seu trabalho com maestria nos CMEIs e Escolas,” acrescentou o vice-prefeito, Paulo Vital.

Na manhã desta terça-feira (7/2), no Clube de Campo Água Azul, os docentes assistiram à palestra Educação e emancipação: sensibilizar os conhecimentos e esclarecer os afetos na escola do terceiro milênio, proferida pelo professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), doutor César Nunes. Já no período da tarde, eles participaram de uma oficina sobre A Inclusão de crianças com necessidades especiais e vulneráveis na escola, conduzida pela representante da Associação Brasileira de Direito Educacional (ABRADE) e coordenadora do curso de Especialização em Direito Educacional do Instituto Tecnológico e Educacional de Curitiba (ITECNE), Ângela Christianne Lunedo de Mendonça.

No dia anterior (6/2), os diretores, coordenadores, professores, merendeiras e auxiliares de serviços gerais já haviam sido contemplados com uma apresentação do professor do Centro Universitário de Cascavel (Univel), doutor Lademir Petrich, sobre o tema Afetividade nas Relações e com uma formação sobre Educação Socioemocional, ministrada pela assessoria do Programa O Líder em mim, do Grupo Somos Educação.

Amanhã (8/2), a programação da semana pedagógica ainda prevê que os educadores dediquem-se à organização dos CMEIs e Escolas e ao planejamento de atividades para o início do ano letivo de 2023. O primeiro dia de aulas na rede municipal de Apucarana está marcado para a próxima quinta-feira (9/2).

Além das autoridades já citadas, estiveram presentes hoje (7/2) no Clube de Campo Água Azul, o vereador Rodrigo Lievore (Recife), a coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Apucarana (FAP), professora mestre Bárbara Melina Viol Barreto, o diretor do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), Carlos Mendes, e os secretários municipais Ângela Stoian, Nikolai Cernescu, José Airton Deco de Araújo, Jossuela Pirelli, Mauricio Borges, José Marcelino da Silva (Grilo), Denise Canesin, Gerson Canuto, Sueli de Freitas e Ivanildo da Silva.

