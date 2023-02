Ano letivo inicia nesta segunda com mais alunos na rede estadual

Da Redação

No ano passado, foram 34.552 estudantes matriculados nas instituições de ensino

O número de matrículas na rede estadual para o ano letivo de 2023 teve um aumento de 9,4% em comparação com o ano passado na região. São mais de 37,8 mil alunos que retornarão as salas de aula nesta segunda-feira (6) em 115 escolas de 30 municípios da área de abrangência dos Núcleos Regionais de Educação (NRE) de Apucarana e Ivaiporã . No ano passado, foram 34.552 estudantes matriculados nas instituições de ensino.

No NRE de Apucarana, mais de 27 mil estudantes estão matriculados até o momento. Um crescimento de 11,3% em comparação com o ano passado que registrou 24,2 mil matrículas. No comparativo entre as etapas da educação básica, o ensino médio apresentou o maior crescimento de matrículas com quase 30% a mais, enquanto o ensino fundamental teve 1,22% de aumento.

Apucarana, sede do NRE, registrou 9.096 matrículas, um aumento de 12,1% em comparação ao ano passado. Em Arapongas, 9.064 registros foram computados até o momento alta de 13,4% em relação ao ano letivo anterior. O crescimento observado nos maiores municípios também ocorreu nos menores e se deve, sobretudo, ao aumento de matrículas no ensino médio. Segundo o chefe do NRE de Apucarana, Vladimir Barbosa, isso ocorre devido ao grande número de jovens que decidiram retomar os estudos para ingressar no mercado de trabalho.

“Muitos abandonaram a escola para trabalhar e agora estão retornando para conseguir emprego. Apucarana e Arapongas são municípios que ofertam muitas vagas de trabalho e os proprietários de empresas exigem que os jovens estejam estudando”, destaca.

De acordo com Vladmir, novos projetos e plataformas implantadas nas escolas tornaram os estudos mais atrativos. Neste ano as novidades é o Desafio Paraná que funciona como uma espécie de lição de casa no ambiente virtual, onde o aluno acessa a plataforma do celular para revisar o conteúdo que aprendeu em sala de aula e fazer exercícios. A plataforma Leia Paraná também será inaugurada pelos alunos no ano letivo que vai começar disponibilizando mais de 3 mil títulos online.

Neste ano, as escolas do NRE de Apucarana receberão mais de 2 mil computadores novos, além de kits de robótica. Os equipamentos darão suporte a mais nova disciplina implantada na grade curricular: pensamento computacional. De acordo com Barbosa, o pensamento computacional pode ser definido como uma habilidade para resolver problemas e desafios de forma eficiente, assim como um computador o faria. Essa resolução pode ou não envolver equipamentos tecnológicos, mas a sua base é a exploração de forma criativa, crítica e estratégica dos domínios computacionais

“Atualmente, 65% das profissões ainda não foram descobertas e todas elas estarão envolvidas na tecnologia. Por isso essa disciplina foi criada, para preparar nossos estudantes para as profissões do futuro”, assinala.

Somente uma escola do nosso núcleo que não vai ofertar mais artes nas escolas 8 e 9 Professor Anésio de Azevedo em Arapongas, por opção da direção. “Todas as escolas do nosso núcleo só ela não vai ofertar.

OBRAS

Neste ano, várias obras na área da educação serão retomadas como a construção da nova unidade escolar de Mauá da Serra, que estava paralisada há um ano. Em Jandaia do Sul, serão investidos mais de R$ 500 mil na reforma geral da cobertura do Colégio Estadual unidade Polo. Em Apucarana, serão construídas nove salas novas no Colégio Estadual Professor Carlos Massaretto e a conclusão da construção dos alojamentos e laboratórios do Colégio Estadual Agrícola Manuel Ribas.

Melhorias nas escolas da região do NRE de Ivaiporã

Na região de Ivaiporã de acordo com Valber Vinícius França Clarimundo, chefe do NRE, todas as 53 unidades escolares dos 14 municípios da regional estão preparadas para iniciar o ano letivo. Neste ano foram matriculados até agora 10.792 alunos, pouco mais que no ano passado, quando nesta mesma época estavam matriculados 10.263 estudantes.

Para atender os alunos, o Governo do Estado entregou na semana passada nas 53 unidades escolares quase mil novos computadores e 348 Kits de Robótica. “A escolas estão todas preparadas esperando os alunos num ambiente agradável e limpo. As merendas já estão nas despensas, sendo mantido o programa Mais Merenda, com oferta de três refeições por turno. Este ano teremos também o Ideb e o foco é na aprendizagem do aluno, A nossa expectativa é alta, continuar em primeiro lugar no ensino médio e avançar também no fundamental”, comentou Valber.

Nos últimos anos Governo do Estado tem realizado muitos investimentos nas escolas do estado, nesta semana, por exemplo, o governador Ratinho Júnior inaugurou na regional no Colégio Estadual Indígena Cacique Gregório Kaekchot, de Manoel Ribas. Além disso, há ainda outras três obras em andamento. Em Ivaiporã as obras acontecem no Colégio Estadual Barão do Cerro Azul. Existe ainda previsão de início de obras em outros cinco colégios da regional ainda no primeiro semestre.

Por, Cindy Santos

