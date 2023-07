Aniversário da Cidade Alta: Correios vão lançar selos comemorativos

Os Correios vão lançar selos comemorativos dos 80 anos do aniversário de Apucarana. A notícia foi anunciada na manhã de hoje (12) em reunião entre prefeito Junior da Femac e o gerente dos Correios em Apucarana, Eros Wanderley Torres, no gabinete municipal.

A proposta de criar os selos foi apresentada por Eros Torres ao prefeito e a parceria foi firmada para dar andamento à confecção do material. “O próximo passo é criar as artes até chegarmos ao dia do lançamento. Vamos fazer pelo menos 5 selos com locais turísticos de Apucarana com referência aos 80 anos do município, mostrando a força e a relevância de nossa cidade”, afirma Junior da Femac.

De acordo com Eros Torres, o lançamento dos selos vai marcar de fato a história dos 80 anos de Apucarana. “Os selos vão circular por todo o país e depois farão parte do acervo do Museu Filatélico dos Correios em Curitiba”, informa o gerente da agência local.

