Animais recebem proteção contra o frio em Apucarana

Animais tutelados pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) estão recebendo atenção especial para enfrentar as baixas temperaturas. Agasalhos, cobertores e iluminação especial com lâmpadas incandescentes são umas das ações que estão garantindo o aquecimento dos 153 cães e 80 gatos abrigados nas 32 baias e gatil instalados no local. “Diante deste cenário de frio intenso, elaboramos uma ação mais acentuada”, confirma Luan Rafael da Silva Santos, coordenador do Cemsa.

Por estar localizada em área de mata e próximo a um rio, a temperatura no centro municipal é sempre menor que em grande parte de Apucarana. “Aqui é, em média, dois graus a menos do que em grande parte da cidade, o que gera ainda maior preocupação com o bem-estar dos animais nesta época do ano”, relata o coordenador.

Os agasalhos (roupinhas) são em grande parte confeccionados por voluntários e também doados por pessoas ao longo do ano. “Roupas e cobertores são itens que têm bastante uso e desgaste, por isso estamos sempre abertos ao recebimento de doações. As pessoas que desejarem também podem nos repassar lâmpadas incandescentes, entre outros itens que possam garantir um melhor aquecimento”, solicita Luan Santos, coordenador do Cemsa.

Além de cuidados com os animais abrigados, a equipe municipal também tem levado auxílio aos animais de moradores em situação de rua. “A prefeitura, através da Secretaria da Assistência Social tem feito um grande trabalho de proteção das pessoas em situação de rua e nós, do Cemsa, temos oferecido o agasalho e também ração para os animais que os acompanham”, conta Santos.

População – O coordenador do Cemsa, Luan Rafael da Silva Santos, pede que a população também contribua na proteção dos animais em situação de rua. “Infelizmente não conseguimos atender a todos os animais que estão nas ruas, mas as pessoas podem contribuir também. Se possível abrindo o portão de casa e dando abrigo em um canto do quintal, da garagem, para que o animal possa pelo menos pernoitar em segurança, protegido do vento e do frio. Nós, no conforto do lar já sentimos bastante, imagine esses animaizinhos enfrentando baixas temperaturas na rua?”, contextualiza Santos. O telefone do Cemsa é o 3901-1051.