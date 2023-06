Animais do bosque municipal ganham proteção extra para o inverno

Com a proximidade das primeiras frentes frias do ano, a Prefeitura de Apucarana concluiu neste final de semana a instalação de cortinas em oito viveiros do bosque municipal. A técnica, que utiliza material plástico, tem sido desenvolvida anualmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para proporcionar aos animais proteção contra as condições climáticas características do inverno.

Atualmente, o local conta com faisões, pavões, galinhas exóticas como a sedosa, polonesa e a Brahma; galinha d’angola; canários belga, periquitos e mandarins, codornas, perus, coelhos e macacos. Segundo explica o biólogo da prefeitura, Rodrigo Vida, as barreiras evitam que os animais fiquem expostos não apenas ao frio, mas também ao vento e chuva constantes. “Entre os animais do bosque, as aves são as que mais sentem os efeitos do clima nesta época do ano, sobretudo as de menor porte. Não que as maiores não sintam, mas elas conseguem reter mais calor”, esclarece Rodrigo.

Os macacos, comenta o biólogo, não sentem tanto a estação pois têm o corpo coberto por pêlos. “As pessoas acreditam que eles passam muito frio, mas não. No recinto em que estão, também não é indicado a cortina plástica pois são ágeis e arrancam facilmente, por isto utilizamos tela de zinco para servir como barreira protetora contra o vento e a chuva”, relata Rodrigo. Segundo ele, em todos os viveiros foram deixadas “janelas de respiração”. “Isso garante a sanidade dos animais, favorecendo a circulação do ar e evitando a proliferação de fungos que poderiam causar problemas de pele ou até mesmo pulmonares”, comenta.

As cortinas são fechadas ao entardecer e reabertas pela manhã. “Nos dias em que o tempo permanece muito frio ou com muita chuva e vento, elas ficam fechadas em quase sua totalidade, ficando apenas uma parte aberta para não prejudicar a visitação e atividades de educação ambiental”, explica Gentil Pereira, secretário Municipal de Meio Ambiente, afirmando que a técnica utilizada pelo município desde a reabertura do bosque, em 2021, tem se mostrado eficaz. “Neste período não registramos nenhuma perda de animal em decorrência do frio”, diz.

Aberto à visitação de terça a domingo, das 10 às 17 horas, o bosque municipal de Apucarana tem hoje como principal foco a educação ambiental. “Apucarana é uma cidade que respeita e preserva a sua fauna. Temos um carinho muito grande pelo nosso bosque e, neste período de inverno, nos preocupamos ainda mais em garantir o bem-estar de todos os animais lá abrigados”, reforçou o prefeito Júnior da Femac.

Ele salienta que parte trabalho de instalação das cortinas nos viveiros pode ser conferido pela internet, através de uma câmera turística, no endereço http:// https://www.visiteapucarana.com.br/ao-vivo/.

Serviço: Criado em 1963 para preservar a mata remanescente, o Bosque Municipal de Apucarana tem uma área total de 28 mil metros quadrados. Fica localizado na Rua João Antônio Braga Cortês, 523, no Jardim São Pedro. É um refúgio verde em pleno perímetro urbano de Apucarana. Recebeu em 1999 o nome de “Bosque Municipal Mercedes da Silva Moreno”. Considerada “área inviolável” por lei municipal desde 1970, é um dos locais de maior visitação em Apucarana. Informações e agendamento para visitação guiada (educação ambiental) pelo telefone (43) 3423-0142, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

