Animais de Apucarana ganham proteção especial contra o frio; veja

Com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias, os cães e gatos alojados no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) de Apucarana, no Norte do Paraná, estão recebendo atenção especial. Os cuidados envolvem agasalhos, cobertores e caminhas.

A ação garante o aquecimento e o bem-estar nesta época tão gelada do ano, para um total de 140 cachorrinhos e 60 gatinhos que estão atualmente abrigados no espaço.

O prefeito da cidade, Junior da Femac, lembra que a previsão meteorológica prevê temperaturas mínimas entre 6º e 8º C para os próximos dias, com máximas entre 17º e 18º. "É uma ação que será mantida ao longo do inverno e que complementa os cuidados que os animais já recebem no local", pontua Junior.



O veterinário João Pedro Correia, coordenador do Cemsa, salienta que o espaço está localizado próximo a uma área de mata e de um rio, onde costuma também ventar bastante."Com isso, a sensação de frio é mais intensa, o que gera ainda maior preocupação nesta época do ano”, reitera Correia.

