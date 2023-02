Anatel libera sinal de telefonia 5G para Apucarana e Arapongas

Da Redação

Segundo a Anatel, 40% da população brasileira vive em cidades que já têm acesso à tecnologia

Apucarana e Arapongas estão entre as 347 cidades brasileiras, que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que as operadoras de celular vão poder explorar o sinal 5G, onde vivem, ao todo, 19,5 milhões de pessoas. O anúncio foi feito nesta quinta (23/2).

A agência liberou um link com a lista de todas as cidades que poderão ter sinal de 5G a partir da próxima segunda-feira (27/2). Veja aqui.

Estar na lista, porém, não garante que a cidade terá o sinal de 5G imediatamente, pois a disponibilização dele depende das operadoras de celular, que são privadas e têm seus próprios planos de expansão.

Até o momento, ainda segundo a Anatel, 487 municípios brasileiros já têm liberação para as operadoras disponibilizarem a faixa de 3,5 GHz, que possibilita a exploração da nova tecnologia de telefonia celular, com mais velocidade no trânsito de dados.

A tecnologia já está disponível para 40% da população brasileira, informa o governo. Para acessar os serviços 5G, porém é preciso ter aparelhos de celular compatíveis com a tecnologia.

Com informações: Metrópoles



