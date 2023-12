Ana Castela usa top de couro feito por loja de Apucarana em clipe

A cantora Ana Castela usou um top de couro feito sob medida pela loja Dias Couro de Apucarana, no norte do Paraná, durante a gravação do clipe "Dia de Fluxo", em parceria inédita com Ludmilla. A música, que promete ser o hit do verão, foi lançada na última segunda-feira (18). (Assista o clipe abaixo).

Conforme a empresária Sueli Carmona Dias, o tempo de produção da peça integralmente de couro foi de três dias, além dela ter sido feita sob medida e totalmente elaborada pela empresa apucaranense.

"O top confeccionado integralmente em couro foi elaborado por nossa empresa, sob medida para a cantora Ana Castela vestir no videoclipe da música 'Dia de Fluxo', conforme o modelo concebido pela sua stylist, Maria Augusta Sant'Anna. O processo de produção da peça durou 3 dias e apresenta detalhes especiais em bordado, meticulosamente confeccionados por nossos parceiros, André Dias Piva e Mauro Gabardo. Foi uma honra para nós confeccionar esta peça e, assim, difundir nosso trabalho e o potencial das empresas de Apucarana por todo o território brasileiro.", explicou a empresária.

Gravada durante o projeto Agroplay Verão 2 em Angra dos Reis, a canção, que combina funk e sertanejo, apresenta uma dança já criada por Ana e Ludmilla para animar o público em todo o Brasil.

Foto por TNOnline Top confeccionado integralmente em couro.

O novo sucesso foi composto por Mateus Felix, Léo Souzza, Marco Carvalho, Ana Castela e Gustavo Mioto, demonstrando a versatilidade das duas artistas que transitam facilmente entre diferentes ritmos. Juntas, as cantoras somam mais de 30 milhões de ouvintes mensais.



Veja o novo sucesso das cantoras Ana Castela e Ludmilla.

