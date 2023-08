Ana Castela usa roupa desenhada e confeccionada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma das atrações do Criança Esperança, a cantora Ana Castela subiu ao palco do programa especial da Rede Globo nesta segunda-feira (7) com uma roupa desenhada e produzida 100% em Apucarana (PR). Veja vídeo da apresentação abaixo

A autora da peça é a estilista apucaranense Karla Passoni, que trabalha na Pele Mania, uma empresa especializada em artigos de couro. Administrada pela empresária Analia Cristina Nunes da Silva dos Santos, a marca está no mercado há 18 anos.





Foto por (Divulgação) Peça foi produzida em Apucarana

“A criação da roupa é minha e a produção foi interna”, conta Karla. A estilista cuidou de todos os detalhes, desde a concepção, modelagem até a costura. Ela conta que a empresa foi procurada pela mãe da cantora para produzir uma peça exclusiva para o show e recebeu informações dos figurinos com antecedência para trabalhar no modelo.

A estilista conta que não é a primeira vez que a cantora usa uma peça da empresa de Apucarana. Ela usou um colete e outro modelo da coleção da Pela Mania em seu show neste ano na ExpoLondrina.



A peça do Criança Esperança - um cropped estilo corselet com franjas longas em couro na cor azul bebê metalizado- foi a primeira exclusiva. Karla não esconde a emoção de ter seu trabalho reconhecido e também de levar a marca apucaranense para o Brasil.



"Fiquei muito emocionada. Sou formada há sete anos e foi um momento que sonhei durante muito tempo", admite Karla, que é apucaranense e formada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana.

Nesta terça-feira (8), Ana Castela foi às lágrimas após sua apresentação no Criança Esperança. A cantora sertaneja de 19 anos publicou um vídeo chorando nas redes sociais após receber críticas por sua performance no palco da Globo. Ana Castela justificou os problemas na apresentação, argumentando que estava muito nervosa e que não conseguia cantar.



"Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa", disse. Veja abaixo

