Da Redação

AMS explica interrupção no atendimento odontológico em 3 UBS

A direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) emite nota esclarecendo os motivos da interrupção temporária no atendimento odontológico em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

continua após publicidade .

As UBSs Julia Renczkowski, no Núcleo Habitacional Marcos Freire; Eunice Penharbel, no Residencial Sumatra; e Benedito Cláudio “Pinga Fogo” de Oliveira, do Residencial Solo Sagrado estão com os serviços odontológicos suspensos devido a reparos técnicos nos equipamentos.

“Os usuários que buscam o serviço odontológico nestes três bairros são encaminhados para UBSs mais próximas de suas residências para o atendimento. Se preferirem, são direcionados para o Centro de Especialidades Odontológicas da Autarquia de Saúde”, informa o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que o atendimento odontológico nas três UBSs será regularizado dentro menor prazo possível. “Não queremos que ninguém fique sem atendimento”, destaca o prefeito.