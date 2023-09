AMS de Apucarana orienta sobre se proteger do calor extremo; veja

As crianças e idosos precisam de um cuidado especial com o calor extremo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana divulga alerta sobre os cuidados com a saúde para se proteger dos riscos provocados pelo calor extremo que vem atingindo a cidade e o país. Os apucaranenses viveram em final de semana com temperatura alta, chegando aos 38°C, uma tendência que deve persistir ainda nos próximos dias.

continua após publicidade

O superintendente da Atenção Básica da AMS, médico Odarlone Orente, relaciona as principais orientações para evitar riscos à saúde nos dias de aumento de temperatura.

- LEIA MAIS: Giovane Vieira de Paula é destaque no Brasileiro de Paracanoagem em MG

continua após publicidade

“A longa exposição do calor e ao sol prejudicam a população em geral, mas as crianças e idosos precisam de um cuidado especial. É preciso oferecer mais líquido e frutas ao longo do dia para essas pessoas”, destaca Orente.

De acordo com o médico, o calor extremo pode causar desidratação; insolação; cólica e dor abdominal; manchas avermelhadas na pele; inchaço no tornozelo e pés; cansaço; sonolência; mal estar; diminuição da pressão arterial levando a redução da irrigação para o coração e cérebro, ocasionando risco de infarto e AVC.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Recomendações para população se proteger dos riscos do calor extremo:

Usar protetor solar;

Evitar a exposição direta ao sol, em especial, entre 10 horas e 16 horas;

continua após publicidade

Aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais e fazer refeições leves e pouco condimentadas;

Usar chapéus e óculos escuros;

continua após publicidade

Usar roupas leves e que não retêm calor;

Diminuir os esforços físicos e repousar frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados;

Evitar mudanças bruscas de temperatura;

Evitar a entrada do calor em casa, fechando cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor, além de facilitar a circulação do ar;

Siga o TNOnline no Google News