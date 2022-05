AMS de Apucarana divulga edital de concurso; confira vagas

Da Redação

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana divulgou o edital para realização de concurso público para preenchimento de 20 cargos. O certame será realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL) e as inscrições serão abertas às 10h do dia 16 de maio no site da instituição. O concurso vai abrir 67 vagas totais – ampla concorrência, pessoa com deficiência (PcD) e afrodescendentes - mais cadastro reserva. As oportunidades são para profissionais com curso superior, ensino médio e fundamental.



continua após publicidade .

O cargo com maior quantidade de vagas abertas é para assistente de atendimento que abre 34 vagas de ampla concorrência, 2 para PcD e 4 para afrodescendentes. Os salários variam entre R$ 1.392,53 (cadastro reserva para auxiliar de serviços gerais) e R$ 13.583,52 (médico psiquiatra). As inscrições serão abertas em 16 de maio e vão até às 17h do dia 01 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 40 para cargos de exigência de ensino fundamental, R$ 50 para ensino médio e técnico e R$ 100 para curso superior.

A Prefeitura de Apucarana tem mais dois concursos em andamento, da Guarda Civil Municipal e outro para o quadro permanente de servidores.

continua após publicidade .

O edital completo pode ser conferido na edição desta quarta-feira da Tribuna do Norte.

LISTA DE CARGOS - VAGAS

continua após publicidade .

ADVOGADO – Cadastro reserva

AGENTE DE SANEAMENTO – 1 vaga

ASSESSOR TÉCNICO – 1 vaga

continua após publicidade .

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – 34 vagas (AC), 2 PcD, 4 afrodescendente

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO – 1 vaga

ATENDENTE DE FARMÁCIA – 3 (AC), 1 PcD, 1 afrodescendente

continua após publicidade .

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Cadastro reserva

CIRURGIÃO DENTISTA (com especialidade em edodontia) – 1 vaga

CIRURGIÃO DENTISTA (com especialidade em prótese dentária) – 1 vaga

continua após publicidade .

CIRURGIÃO DENTISTA (com especialidade em traumatologia bucomaxilofacial) – 1 vaga

ENGENHEIRO CIVIL – 1 vaga

FISIOTERAPEUTA – 1 vaga

continua após publicidade .

AGENTE DE ENDEMIAS - 1 vaga

MÉDICO I – 4 vagas AC, 1 PcD, 1 afrodescendente

MÉDICO GINECOLOGISTA – 3 vagas

MÉDICO PSQUIATRA - 1 vaga

PROTÉTICO – Cadastro reserva

PSICÓLOGO – 1 vaga

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL – 1 vaga

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 1 vaga