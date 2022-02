Da Redação

Amigos lamentam morte de jovem morador de Apucarana

Amigos lamentam a morte do jovem Tiago Michel Conor, de 33 anos, morador de Apucarana, nesta quinta-feira (17). Ele estava internado no Hospital da Providência tratando alguns problemas de saúde, porém, seu quadro se agravou após contrair uma pneumonia.

Tiago foi velado nesta quinta e o sepultamento aconteceu às 16h, no Cemitério Portal do Céu. O jovem era muito conhecido na cidade, trabalhava em um salão de beleza e amigos lamentam nas redes sociais seu falecimento.

"Meu coração está de luto por um grande amigo. Nunca vou esquecer o que já passamos juntos, te amo pra sempre ti e um dia iremos nos abraçar novamente. Você vai fazer MUITA FALTA", publicou um amigo.

"Eu cresci, corri, brinquei, me machuquei, sorri e vivi minha adolescência contigo meu amigo. Você vai deixar uma saudade enorme, sempre seu sorriso e sua risada vai ser guardado em meu coração"

"Poxa meu amigo, não dá pra acreditar nisso! Quem imaginou que seria tão cedo? Que aquela seria a última vez que nos veríamos? Você ficará para sempre em meu coração, foi uma das pessoas que acompanhou minha história, que passou vários perrengues comigo, várias risadas, porque ao teu lado era só risada. Você é totalmente alto astral mesmo nos perrengues da vida, né? Tua voz, tua risada são nítidos apesar de tanto tempo sem escutá-las. Vai em paz meu amigo. Que Deus te dê o descanso e paz que tanto você buscava"

"Não queria receber essa notícia, na terça-feira falei com você e você estava angustiado porque não aguentava mais estar no hospital, estava com medo e sem sinal de melhora. Hoje o dia amanheceu mais triste, um amado e querido amigo voltou para os braços do Pai. Ainda sem palavras. É muita tristeza, vai fazer muita falta, com toda sua energia, alegria e risada gostosa. Te amo meu amigo, um dia nos encontraremos!" fonte: Silvia Vilarinho

