Amigos e familiares lamentam morte de policial civil de Apucarana

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários, o velório será realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste sábado (23)

Amigos e familiares lamentam o falecimento do Policial Civil aposentado de Apucarana, Carlos Roberto Viana Santos, aos 60 anos. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários, o velório será realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste sábado (23), no Cemitério Cristo Rei.

Carlinhos, como era carinhosamente chamado, estava internado, com problemas de saúde e faleceu nesta sexta-feira (22). A União da Polícia Civil do Paraná e o Sindpol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, lamentaram o falecimento através de nota. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Carlos Roberto Viana Santos, investigador aposentado na cidade de Apucarana. O Sindpol e a UPCPR se solidarizam com a família e amigos”.

Nas redes sociais, a comoção é grande. "Hoje o céu está em festa , e nós aqui choramos a falta que irá nos fazer! É assim que quero me lembrar de você tio, alegre e vestindo a camisa da polícia civil do Paraná , a qual você trabalhou com muito orgulho. Que Deus e Nossa Senhora lhe recebam de braços abertos. É como um sonho, os bons morrem jovens", publicou uma familiar.

"Só Deus pra confortar num momento tão difícil. Descanse em paz, a missão dele foi cumprida"

"Meus sentimentos Que Deus conforte os corações entristecidos de toda família. A Luz Divina está brilhando no céu .Descansa em paz amigo ,pois cumpriu sua missão na terra, hoje Glória de Deus está com casa cheia do Espírito Santo Deus. Descansa em paz o nosso popular Carlão"

