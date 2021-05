Amigos e familiares lamentam morte de mulher de 42 anos

Continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam a morte da moradora de Apucarana Rosineia Kulka de 42 anos, carinhosamente chamada de Rosi.

Familiares informaram que ela precisou ser internada no dia (4), no Hospital da Providência, a princípio com uma pneumonia, no dia (8) precisou ser entubada, porém, não resistiu e faleceu na madrugada desta sexta-feira (7). Um teste para detectar se ela estava com Covid-19 foi realizado.

Ela deixa marido, três filhos, uma neta e muitos amigos que lamentaram a morte dela.

"Rosi Kulka não posso acreditar que você se foi...Deus te receba de braços abertos e que Deus conforte a todos familiares"

"Muito triste mesmo pessoa muito alegre"

"Tão gente boa Deus conforte a todo meus pêsames"

Apesar de viver em Apucarana, na região do Jardim Ponta Grossa, a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, Aserfa, repassou que ela será sepultada às 16h, no Cemitério Municipal de Arapongas.