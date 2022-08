Amigos e familiares lamentam morte de apucaranense aos 44 anos

Da Redação

A comoção é grande nas redes sociais nesta terça-feira (16). Diversas pessoas lamentam a morte da moradora de Apucarana Josiane Rodrigues da Silva, aos 44 anos. Ela está sendo velada na Capela Central e o sepultamento ocorre às 16h no cemitério Portal do Céu, informou a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa).

Conforme amigos, Josiane lutava contra um câncer no pâncreas, porém, não resistiu e faleceu nesta segunda (15). Desde outubro do ano passado, amigos e familiares realizaram uma corrente de oração pela cura do câncer.

Josi, como era carinhosamente chamada, deixa o esposo, dois filhos e muitos amigos, que lamentam o falecimento. Ela trabalhava no ramo da confecção, com o esposo.

"Pouco tempo juntas, mas com lembranças que guardarei eternamente! Deu tempo de falar que te amo e de ouvir também, e você foi sabendo que nossa amizade foi uma das melhores coisas que me aconteceu, obrigada por tudo, obrigada pelos momentos no nosso Encontro com Deus, obrigada Josi pela nossa amizade"

"Não estou acreditando que você foi minha querida amiga Josiane Rodrigues ! Mais vou guardar para sempre em meu coração sua lembrança! Tão determinada, amorosa, feliz, batalhadora muitas vezes meu exemplo. Mas você cumpriu sua missão aqui, deixou somente coisas boas por onde passou . Descansa em paz amiga"

