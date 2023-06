Amigos e familiares lamentam morte da professora Cassia Martins Cessel

Faleceu neste sábado (3), a professora de Apucarana Cassia Martins Gomes Cessel, aos 55 anos. O velório é realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 15h deste domingo (4), no Cemitério da Saudade.

Cassia trabalhou por muitos anos no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Ceravolo e também no Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto.

A professora deixa uma filha, Gabriela, e o marido Joacy Cessel, professor e diretor do Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos, localizado no Distrito de Pirapó, que comunicou o falecimento da esposa nas redes sociais. "É com o coração partido, que comunico o falecimento da minha esposa, melhor amiga e companheira com quem convivi por mais de 30 anos. Obrigado a todos que oraram por ela", publicou.

A cunhada, Luciana Cessel, também lamentou muito o falecimento da professora, considera querida por todos, sempre alegre e gentil. "É com o coração partido que aviso o falecimento da minha cunhada Cassia, esposa do Joacy, enfim, chegou o descanso de uma guerreira que soube lutar como poucos contra um mal que só o nome assusta muitos. Cássia, você passou com louvor por sua provação, a vida eterna te espera, pois o fim é o começo. Te admiro muito”, disse.

Nas redes sociais, amigos, professores e ex-alunos lamentam o falecimento da professora.

