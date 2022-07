Amigos de família vítima de assalto promovem ação em Apucarana

Da Redação

Flávio Santos e Rosimeire Signolfi vivem no Loteamento Belvedere junto dos filhos

Amigos da família de Flávio Santos Rosimeire Signolfi, de Apucarana, que viveu momentos de terror durante um assalto, promovem eventos para ajudar a comprar um veículo novo e cobrir parte do prejuízo que eles tiveram. A ação criminosa ocorreu na noite de 20 de junho, por volta das 20h30, no Loteamento Belvedere.

"Passamos por esse assalto à mão armada. Foi muito violento. Quatro homens arrombaram a porta, roubaram objetos, levaram nosso carro e ainda bateram no meu marido. Estávamos com três filhos pequenos em casa. Infelizmente não temos seguro do carro e da casa. Além de levaram objetos, ainda levaram nossa paz", lamenta Rosi.

Para colaborar com a família neste momento de vulnerabilidade, nos dias 22 e 23 de julho, às 20 horas e 19h30, acontece na Chácara Porto Madeira, uma noite de sukiyaki, com bandas para animar o encontro.



"Esse evento solidário é para nos ajudar a cobrir este prejuízo absurdo. Tudo que nos foi tirado acabou gerando um transtorno grande. Graças a Deus temos nossos amigos que resolveram realizar esses dias de evento. Tem muito mais pessoas boas do que ruins neste mundo", reforça.

As informações para a ação entre amigos está no banner abaixo:

