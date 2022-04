Da Redação

Amigos chamam PM após serem perseguidos em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na noite desta quinta-feira (14), após uma briga que terminou na Praça Rui Barbosa, centro da cidade. De acordo com a PM, um homem e um adolescente, de 15 anos, foram ameaçados por seis homens por volta das 22 horas.

O solicitante disse aos policiais que viu os autores discutindo e agredindo o jovem, de 15 anos, que é seu conhecido, pois mora perto de sua casa. Neste momento, conforme o boletim, ele colocou o rapaz dentro de seu carro, um Citroën C4 prata, e saiu do local. Porém, percebeu que os agressores começaram a segui-los com um VW Gol de cor branco.

O solicitante ainda relatou que o motorista do Gol emparelhou o veículo do lado do C4 e disse que ia 'pegá-los'. O homem tirou de dentro do carro uma barra de ferro e começou a bater no retrovisor esquerdo do carro do solicitante, danificando o para-choque traseiro.

Em seguida, conforme o solicitante, ele parou o carro na Praça da Catedral, mas os homens os seguiram novamente, fizeram ameaças e fugiram. A equipe tentou localizar os autores, mas até o momento ninguém foi encontrado. O solicitante e o adolescente foram orientados.