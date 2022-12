Amigos arrecadam alimentos durante amistoso, em Apucarana

Da Redação

Um grupo de amigos, de Apucarana, resolveu aproveitar a realização de um amistoso, nesta quinta-feira (22), para arrecadar alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas as famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A partida acontece na quadra do Clube 28 de Janeiro, às 18 horas, entre as equipes "Amigos do Luan" e "Amigos do Gaburro". O amistoso está sendo realizado entre times de dois craques do futsal da cidade, e os jogadores tiveram a iniciativa de juntar diversão com a solidariedade neste fim de ano.

A equipe de reportagem do TNOnline conversou com o goleiro do time "Amigos do Luan", Gabriel Bueno, que afirmou que a quadra de esportes, localizada na área central de Apucarana, estará aberta a partir das 17h30. Os alimentos serão arrecadados durante toda a partida.

"Porém quem não puder ajudar e quiser assistir o jogo, poderá entrar sem problemas", frisou Gabriel, estendo o convite a todos os apucaranenses.

fonte: Divulgação

