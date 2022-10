Amigas criam campanha de arrecadação de brinquedos em Apucarana

Da Redação

Com apenas 6 anos, as amigas Catarina Bortolon Teixeira e Isabela Fernandes de Lima e Silva, de Apucarana, tiveram uma ideia: criar uma campanha de arrecadação de brinquedos neste mês das crianças. Com apoio das famílias e do diretor do colégio onde estudam, o 'projeto' saiu da imaginação das meninas e se tornou realidade.

"Tudo começou durante uma conversa entre elas no carro da Janaína, mãe da Isabela. Elas estavam batendo papo, quando de repente perceberam que existem crianças que não tem brinquedos. Quando a Catarina me contou a ideia, a incentivei a falar com a direção da escola, que decidiu apoiar a duplinha", conta a jornalista Gabi Bortolon, mãe de Catarina.

Gabi explica que o objetivo é que as pessoas doem brinquedos novos ou usados em boas condições de uso até o dia 31 de outubro, no Colégio São José. "Os objetos serão destinados para instituições de caridade que acolhem crianças carentes. Queremos tornar este mês, que homenageia os pequenos, mais leve para esse público. Eu e Janaína estamos muito orgulhosas das meninas", complementa.

Mais informações no banner:

fonte: Divulgação





