Americano visita Apucarana e se surpreende ao descobrir parcelamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Incomum nos Estados Unidos, o americano Andrew Gallin ficou surpreso ao descobrir que compras podem ser parceladas durante sua estadia em Apucarana. Ele esteve pela primeira vez na cidade junto de sua noiva, a maquiadora Amanda de Lima, que vive há seis anos em Nova York.

continua após publicidade .

Ao saírem pelas ruas da Cidade Alta, Amanda filmou a reação do noivo gringo ao descobrir que no Brasil compras podem ser parceladas. "Vende por R$ 10 e pode 'cortar' 10 vezes. Pago R$ 1 por mês", diz Gallin no vídeo ao tentar explicar sua surpresa ao passear pelo centro da cidade.

A filmagem foi feita em março, mas só agora Amanda compartilhou o vídeo no Reels, ferramenta do Instagram, rendendo 461 curtidas e mais de 6 mil visualizações. "Aqui não parcelamos compras. Só em alguns lugares, como plano de telefone. Por isso, ele ficou surpreso", explica Amanda.

continua após publicidade .

Andrew diz que gostou da iniciativa de parcelar. "Aqui não é comum parcelar. Em vez disso, você paga tudo com um cartão de crédito e depois paga a conta para a empresa de cartão de crédito por um tempo. Gostei da matemática fácil da parcela", ressalta.

Ao lado de Amanda, Gallin se encantou pelo Lago Jaboti e por outros pontos turísticos, como o monumento do boné. "Apucarana é uma cidade com belas vistas. A minha favorita foi quando passamos pela ponte que passa sobre os trilhos do trem na Vila Regina. Gostei também de passear pelo Lago Jaboti e ver as capivaras", conta.

Algo que chamou a atenção de Andrew foi o carro passando vendendo ovos e também as pessoas conversando em frente de suas casas. "O que achei diferente é que as pessoas ficavam na frente de sua casa conversando, o que eu gostava. Também o carro de ovo, nunca tinha visto um", relata.

continua após publicidade .

O casal deve voltar para o Brasil em dezembro. "As pessoas são incrivelmente legais e vamos voltar no final do ano. Tantas pessoas foram amigáveis ​​e me deram bonés. Quero voltar também para poder comer os deliciosos doces, pão de queijo e outras delícias que minha sogra Marta de Campos faz", finaliza o americano.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News